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LV商標維權︱內地開發商用四葉雕花裝飾捱告？ 知情人澄清：服裝店疑銷售假貨

即時中國
更新時間：17:25 2026-07-26 HKT
發佈時間：17:25 2026-07-26 HKT

據內地媒體「上游新聞」報道，福建廈門一個住宅樓盤因在公共區域使用四葉雕花裝飾，被路易威登公司（Louis Vuitton，簡稱LV）指控侵犯商標權並告上法庭。

對此，LV內部知情人士向《北京日報》透露 ，本案並非因樓盤公共區域裝飾紋樣與LV商標近似而提起訴訟，也並非針對建築裝飾或傳統紋樣本身，而是相關場所內存在涉嫌銷售假冒LV商品的行為。另據廈門市湖里區法院26日下午發布情況通報，LV起訴的是某小區沿街服裝店銷售侵犯其註冊商標的服裝，案件與網傳樓盤外立面雕花裝飾沒有關聯。目前該案尚未開庭。案件相關信息請以我院官方發布為準。

網傳LV向用四葉雕花裝飾的內地樓盤開發商提告。 上游新聞
網傳LV向用四葉雕花裝飾的內地樓盤開發商提告。 上游新聞
LV向國家知識產權局提告。法新社
LV向國家知識產權局提告。法新社
「LV」控告內地茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權。法新社/微博@瘋狂的哥哥
「LV」控告內地茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權。法新社/微博@瘋狂的哥哥

首涉房地產領域

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內媒一度報道，該涉事樓盤的設計定位為「新中式」風格，其外觀立面、入戶大堂、景觀護欄以及樓道鏤空等公共區域，均廣泛運用四葉花卉雕花紋樣。LV方面向法院提出訴求，要求判令開發商拆除並替換小區內所有涉嫌侵權的雕花裝飾，同時須賠償其經濟損失及因維權而產生的各項合理費用。

面對LV的指控，樓盤開發商解釋，涉案的花紋設計實源自中國傳統的「寶相花」及「柿蒂紋」，屬於中式園林設計中的通用裝飾，其目的純粹用於景觀美化。開發商重申，此舉絕無意圖攀附任何奢侈品牌，因此並不構成商標侵權行為。

《北京日報》今日（26日）進一步引述LV內部知情人士消息 ，本案並非因樓盤公共區域裝飾紋樣與路易威登商標近似而提起訴訟，也並非針對建築裝飾或傳統紋樣本身，而是相關場所內存在涉嫌銷售假冒路易威登商品的行為。

根據案件具體情況，權利人依法主張相關經營主體及物業管理方應承擔相應的管理責任和法律責任。該人士表示，本案的核心爭議是涉嫌銷售假冒商品及相關主體的管理責任，而非樓盤裝飾圖案，更不存在針對中國傳統紋樣提起訴訟的情況。

據廈門市湖里區法院26日下午發布情況通報，針對近日網傳「路易威登公司起訴地產開發商，因樓盤外立面四葉類雕花裝飾商標侵權」不屬實。經核實，該案是路易威登公司起訴某小區沿街服裝店經營者彭某銷售侵犯其註冊商標的服裝，其餘被告系因怠於履行管理職責被訴承擔相應責任，案件與網傳樓盤外立面雕花裝飾沒有關聯。目前該案尚未開庭。案件相關信息請以我院官方發布為準。

相關新聞：LV控告內地茶飲品牌商標侵權獲賠¥1030萬 茉莉奶白：將上訴

繼早前控告內地知名茶飲品牌「茉莉奶白」（MOLLYTEA）涉嫌商標侵權後，這是LV首次將商標維權的觸角延伸至房地產領域。根據公開數據顯示，LV在過去5年間於中國內地發起的商標維權訴訟高達1691宗，單在今年上半年便新增了56宗，反映該品牌在捍衛知識產權方面的態度極為強硬。

 

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