中核集團原總經理顧軍遭「雙開」 設備採購等謀利

中核集團原黨組副書記、總經理顧軍今年1月落馬，官方昨日公布其罪狀，包括利用職務便利為他人在項目承攬、設備採購、款項撥付等方面謀利，非法收受巨額財物。經中央批准，開除其中共黨籍及公職（簡稱雙開）。

中核集團全稱「中國核工業集團有限公司」，成立於1999年，前身是第二機械工業部、核工業部，是目前主要從事核軍工、核電、核燃料、核應用技術等業務的特大型央企。

現年62歲的顧軍，江蘇啟東人，畢業於上海交通大學核動力工程專業，長期從事核相關工作，2018年起任中核集團總經理，2024年卸任。

據中央紀委國家監委網站公布，經查，顧軍對抗組織審查，搞迷信活動；違規收受禮金，違規接受宴請、旅遊活動安排；在職工錄用工作中為他人謀取利益；搞權色交易；大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、設備採購、款項撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中共中央批准，決定給予顧軍開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。