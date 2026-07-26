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「阿凡提」扮演者吐依貢去世 享年80歲

即時中國
更新時間：10:15 2026-07-26 HKT
發佈時間：10:15 2026-07-26 HKT

著名演員、新疆電影行業功勳人物吐依貢·阿合買德，於7月24日在烏魯木齊去世，享年80歲。中央戲劇學院畢業後，他進入天山電影製片廠，曾在歌劇《紅燈記》《艾里甫和賽乃姆》，話劇《戰鬥的歷程》《楊開慧》等扮演各種角色，廣受好評。

　1980年，電影《阿凡提》上映，吐依貢扮演阿凡提一角，該片講述了維吾爾族民間傳說中的人物阿凡提與財主、國王鬥智鬥勇，為百姓伸張正義的故事。此外，他還在電影《庫爾班大叔上北京》中飾演庫爾班大叔。

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