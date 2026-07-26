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颱風紅霞︱惠東、惠陽兩次登陸掀巨浪 風力珠江東十年最強超「杜鵑」︱有片

即時中國
更新時間：08:54 2026-07-26 HKT
發佈時間：08:54 2026-07-26 HKT

颱風紅霞吹襲廣東省。周日（26日），大約凌晨3時50分及6時前後，紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸，其中在惠東登陸時為強颱風，中心附近最大風力45米/秒。紅霞超過2003年颱風杜鵑，成為惠州最強登陸颱風；也是2016年颱風海馬以來，廣東珠江口東岸10年來最強登陸颱風。 ​

颱風紅霞深夜先後在惠東、惠陽兩次登陸。央視截圖
颱風紅霞深夜先後在惠東、惠陽兩次登陸。央視截圖
颱風紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸。微博@Walle胡嘯
颱風紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸。微博@Walle胡嘯
颱風紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸。微博@Walle胡嘯
颱風紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸。微博@Walle胡嘯

相關新聞：颱風「紅霞」︱「個頭小速度快」帶來極端降雨 廣東近岸或有龍捲風

央視新聞報道，紅霞登陸後，惠東海邊掀起大浪，狂風暴雨橫掃街區，樹木劇烈搖晃，有路燈被吹斷。目前，惠東已實行「五停」措施（停課、停工、停產、停運、停業），並轉移7萬多人。暫未有傷亡報告。

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