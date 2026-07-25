颱風「紅霞」︱「個頭小速度快」帶來極端降雨 廣東近岸或有龍捲風

強颱風「紅霞」正以巔峰強度直撲港粵沿岸，防災形勢極度嚴峻！據內地中央氣象台最新觀測，今日（25日）晚上8時，「紅霞」中心附近最大風力已進一步增強至13級（每秒38米），預計將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，強度仍有上升空間。風暴預料於今夜至明日（26日）凌晨，在香港到廣東陸豐一帶沿海登陸。鑑於其帶來的極端降雨威脅，中央氣象台已於傍晚6時發布最高級別的「暴雨紅色預警」。

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生成極快且直插內陸 廣東東部恐現特大暴雨

中央氣象台首席預報員周冠博指出，「紅霞」具有「生成發展極快、內陸影響程度深」的顯著特徵。由於其生成位置偏西、體型較小且移速快，從生成到登陸僅歷時兩天。

登陸後，「紅霞」將與西南季風相結合，在華南迎風坡地形的抬升效應下，降雨強度將呈幾何級數放大。廣東東部沿海、北部山區及江西南部等地將出現大範圍強降雨，局部地區累積雨量可達250至500毫米，單點極值甚至可能突破600毫米。

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殘餘環流料長期滯留 恐現「列車效應」及龍捲風

專家特別警告，「紅霞」登陸後，其殘餘渦旋可能會在廣東、湖南及湖北境內停留至本月28日左右。這種緩慢移動或停滯的狀態，將顯著放大降水的極端性。風暴後部的環流將持續輸送暖濕氣流，在同一區域形成「列車效應」，即降雨雲帶反覆經過同一地點，令部分地區面臨持續特大暴雨。

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此外，氣象部門提醒，今日白天至夜間，廣東中東部近岸地區發生龍捲風的風險極高，明日在內陸地區亦有機會出現龍捲風。由於長時間的極端降水，多地山洪及地質災害風險已升至高位，廣東中東部局地中小河流更有漫堤風險，當局呼籲市民及海上作業平台切勿掉以輕心，強降雨時段應避免外出。