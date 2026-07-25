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騙婚陷阱｜相識兩天閃婚4日即離婚 安徽男驚揭妻子三次吸毒及「無限閃婚」

即時中國
更新時間：19:56 2026-07-25 HKT
發佈時間：19:54 2026-07-25 HKT

內地近年頻頻爆出假借「相親結婚」之名、行「騙取禮金」之實的惡劣新型詐騙案。一名來自安徽的男青年，去年在婚介公司介紹下前往貴州相親，豈料與一名女子相識僅兩天便「閃婚」，更豪花逾33萬元迎娶。不料，兩人正式同居僅四天，女方即以各種荒謬理由拒不歸家並強烈要求離婚。男方報警後，更揭發出一連串令人震驚的騙局。貴州法院昨日（24日）對該案作出宣判，裁定該名涉案女子詐騙罪成，判處有期徒刑兩年六個月。

結婚彩禮收據。
結婚彩禮收據。

涉嫌詐騙被刑拘 法院判退賠15萬人民幣

案情指出，1996年出生的安徽青年何攀，於2025年4月經紅娘介紹前往貴陽相親，結識了1991年出生的女子陸某某。陸女自稱「父母雙亡、由姑姑撫養長大且僅結過一次婚」，並向何攀表達愛意。兩人在相識短短兩天內便迅速註冊結婚。何攀前前後後向婚介平台、媒人支付了15.4萬元（人民幣，下同）服務費，並與陸女簽下婚前合同，給予12萬元彩禮以及價值5萬多元的「五金」首飾等，累計花費約33萬元。

相關新聞：婚騙疑雲︱江西男斥¥30萬閃婚 孕檢驚揭妻子患梅毒兼曾吸毒洗錢坐監

然而，陸女於4月26日隨何攀回到安徽共同生活後，僅短短四天，便以「機場離家太遠」等荒誕藉口離家出走並提出離婚。何攀家人追至貴陽索還彩禮不果，憤而報警，這才撕開了陸女的假面具。警方調查驚悉，陸女不僅在婚前一個月才剛與另一男子「閃婚閃離」，更有三次因吸毒被捕的案底；更荒謬的是，其親生父母根本健在，而當初出面主持婚事的所謂「姑姑」，亦全屬聘人假扮。

陸女於2025年9月因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。法院審理認為，被告人陸某某以非法佔有為目的，隱瞞非真心締結婚姻的事實，利用閃婚手段詐騙他人財物共計16.3萬餘元人民幣，數額巨大，行為已構成詐騙罪。

鑑於陸女自首、認罪認罰並在庭上向受害人道歉，法院依法予以減刑，最終判處陸女有期徒刑二年六個月，罰款8,000元，並責令其退賠何攀15.3萬餘元人民幣。先前何攀已被逼向婚介公司追回15.4萬元的中介費，是次判決有望助其挽回絕大部分損失。

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