Kimi K3｜34歲月之暗面創辦人楊植麟清華學霸背景曝光 曾組搖滾樂隊任主音

中國AI新創企業「月之暗面」（Moonshot AI）日前強勢推出新一代大型語言模型「Kimi K3」，憑藉高達2.8萬億參數規模，一躍成為全球參數量最大的AI開源模型，瞬間震撼矽谷及全球科技界。隨着Kimi K3爆紅，現年34歲的創辦人楊植麟的傳奇學生時代亦被網民翻出。這位AI天才不僅以第一名成績畢業於清華大學計算機系（電腦系），更曾創立搖滾樂隊並擔任主音，其棄美國高薪回國創業的決心，更為他贏得「科技界搖滾青年」的稱號。

音樂激發科研靈感

據內媒報道，1992年出生於廣東汕頭的楊植麟，自幼展現極高天賦。他於2015年以電腦系第一名從清華大學畢業後，赴美國卡內基梅隆大學攻讀博士，師從前蘋果AI研究主管，先後參與Google Brain及Meta AI的頂尖模型研究。

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比起閃耀的科研履歷，更令網民驚訝的是其「搖滾青年」背景。2013年，他在清華創立樂隊「Splay」，親自擔任主音及作詞，更曾奪得校園最佳原創歌曲獎。團名取自資料結構中的「Splay Tree」，既呼應資訊背景，也象徵一群工程宅追逐音樂夢想。

目前Splay的作品仍可在網易雲音樂平台搜尋，其中《Daydream》與《Bleeding》兩首歌曲的作詞人，正是楊植麟本人。

楊植麟曾分享，音樂屢次助他突破研究樽頸；有次推導數學公式苦無進展，正是靠反覆聆聽喜愛的歌曲而突然靈光一閃，最終順利完成論文。

拒絕蘋果招攬 回國研發「月之暗面」

據悉，蘋果公司曾主動接洽希望招攬他入職，但他一心回國創業。2023年，他以傳奇樂隊Pink Floyd名盤為靈感，創立「月之暗面」，並推出Kimi AI助手。公司內部充滿濃厚音樂元素，就連會員方案亦以音樂術語命名。

楊植麟曾坦言，若不親自創業「一定會後悔終生」。因為唯有創業，才能真正主導大模型的研發、產品落地與公司的發展方向。如今隨著Kimi K3問世，他也成為中國AI產業最受矚目的新生代代表人物之一。