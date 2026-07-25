深圳男拼多多售¥7.9手機殼5個被指侵權 遭「榮耀」索賠¥38萬

內地近期再現大公司、大品牌對個人及小商戶提告商標侵權的爭議。化名為「林堅」的快遞員，本身是網購平台「拼多多」手機殼網店經營者，惟今年4月因店鋪入不敷出而關閉，遂改行糊口。不料同年5月9日，他竟收到手機品牌「榮耀」發出的起訴狀，被控侵犯商標並遭索賠38萬元人民幣。

被指「已賣出102萬件」實際僅售出7單

涉案商品是一款售價7.9元包郵的無圖案透明手機殼。榮耀在起訴狀中指出，該商品標題為「榮耀80/70/60/40/50/20/10手機殼」，在拼多多搜尋「榮耀手機殼」時，林堅的商品連結位居首位。

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起訴狀稱，林堅在商品標題開頭使用「榮耀」字樣且未標註自有品牌，點擊購買頁面的型號亦大量使用「榮耀」字樣，頁面更顯示「全網已拼102萬件」，也就是已賣出102萬件。

林堅對此表示困惑與不滿。他認為在標題中加入型號是為了方便消費者搜尋配件，屬於電商行業慣例與描述性使用。

他強調，手機殼銷量極低，頁面顯示的銷量包含刷單數據，實際有記錄的僅售出7單（其中2單退款），總金額約30多元。此外，他對榮耀未事先通過平台投訴或發律師函警告、而是直接提告索賠的做法感到難以接受。

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6月16日，林堅未聘請律師獨自應訴。開庭前，榮耀代理律師提出將和解金額由38萬元降至6.5萬元，但林堅因經濟困難拒絕。目前他每月送快遞收入約四五千元，扣除房租1600元後還需撫養兩個孩子。他表示若敗訴將會繼續上訴。

林堅透露，榮耀近期密集起訴了多家手機殼電商，其身邊亦有數名同行被告，部分同行已選擇賠償和解。目前該案仍在等待法院判決。

內媒指出，根據商業查詢平台「天眼查」數據，榮耀涉及的司法案件中，侵害商標權糾紛佔比近七成。

有律師表示，若將品牌名稱置於標題首部且未加說明，存在侵權風險；若標明「適用於」則可大幅降低風險。

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類似的商標維權事件在內地屢見不鮮。此前，河南南陽「渝見小面」店主曾遭港股上市公司「遇見小面」起訴索賠，後因輿論關注，原告最終撤訴並致歉；茶飲品牌「茉莉奶白」亦因標誌與法國奢侈品牌LV經典圖案相似被控侵權，一審被判賠償LV 上千萬人民幣。