山西暴雨｜路陷驚現「層層堆疊白骨」惹恐慌 官方解話：南北朝「玉壁之戰」將士遺骸
更新時間：16:40 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-25 HKT
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山西省運城市稷山縣近日因連續降雨，導致一處路面發生嚴重塌陷，沒想到斷崖土層中竟然露出了大量層層堆疊、密密麻麻的白骨，畫面極其震撼，一度引發當地市民恐慌與網絡熱烈討論。稷山縣文物保護中心隨後緊急證實，該批骸骨並非現代，而是南北朝時期著名戰役「玉壁之戰」中，陣亡將士的集體埋葬遺骸，是一處極具歷史價值的「萬人塚」。
東魏十萬大軍戰死病死達七萬人
據內媒《新京報》報道，事發地點鄰近全國重點文物保護單位「玉壁城遺址」，該處在南北朝時期（公元546年）是西魏與東魏兩大政權交兵的軍事重地。當時東魏權臣高歡率領十萬大軍猛烈進攻西魏的玉壁城，西魏守將韋孝寬則憑藉險要地勢死守。東魏軍隊苦攻五十多日仍未能攻克，期間因戰死及疫病死去的東魏士卒多達七萬人。
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高歡在被迫撤軍前，為了處置龐大的屍體，下令挖掘巨型深坑將陣亡將士集中合葬，形成了民間相傳的「萬人坑」。
啟動預防性保護遺存
文保中心工作人員表示，千百年來，每逢大雨沖刷，該遺址周邊偶有零星骸骨露出，而今次因降雨導致大面積塌陷，才令這段塵封1,480年的悲壯歷史再度重現於世人眼前。
由於長期暴露在外的骸骨正面臨風雨嚴重侵蝕，當地政府已緊急啟動預防性保護方案，計劃對斷崖主體進行加固，並落實相關防護措施，以妥善守護這片承載著歷史記憶的古戰場遺存。
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