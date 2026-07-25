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世界盃奪冠功臣訪華｜西班牙球星柏迪遊天壇長城 今晚赴「蘇超」擔任開球嘉賓

即時中國
更新時間：15:15 2026-07-25 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-25 HKT

剛隨西班牙國家隊捧走2026年美加墨世界盃冠軍的巴塞隆拿中場球星柏迪（Pedri，內地稱佩德里），於昨日（24日）閃電現身北京，展開其個人首個中國之旅。這位身價高達1.5億歐元的23歲球星，在決賽擊敗阿根廷奪冠後不足一周，便馬不停蹄抵華。他先後遊覽天壇公園及慕田峪長城，親身體驗中國傳統文化，並將於今日（25日）轉赴蘇州擔任足球賽事的開球嘉賓。

天壇體驗抖空竹 長城秀腳法

據內媒北京日報等報道，柏迪昨日上午率先抵達北京天壇公園，並在著名足球評述員詹俊的陪同下，向民間藝人「拜師」學習傳統技藝抖空竹（扯鈴）。儘管首次接觸，這位中場大師的控制力依然游刃有餘，更在祈年殿前做出其標誌性的「望遠鏡」慶祝動作，吸引大批球迷圍觀合影。

同日下午，柏迪轉往慕田峪長城遊覽。他特意換上印有兩顆星（象徵「狂牛兵團」奪得2010年及2026年兩屆世界盃冠軍）的最新款西班牙國家隊球衣。在長城上，柏迪不僅即席大玩花式足球，更與現場的武術表演者互動交流，學習中國功夫。他其後在剛開通的中國社交平台帳號發文笑稱：「聽說『不到長城非好漢』，那現在我是（好漢）了。」

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周末續轉戰上海

柏迪是次中國行行程緊湊。今日（25日），他將前往江蘇，於當地的「蘇超」（蘇州市業餘足球超級聯賽）賽事中，為蘇州隊迎戰無錫隊的比賽擔任特邀開球嘉賓，與現場球迷近距離互動。明日（26日），他將出席全國青少年校園足球聯賽高中組的全國總決賽，其後會再轉戰上海，繼續其商業推廣活動。

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