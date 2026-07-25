「景德鎮手工瓷業遺存」成功申遺 中國擁61項世界遺產

中國再有項目成功入列《世界遺產名錄》。當地時間周六（25日），南韓釜山召開的聯合國教科文組織第48屆世界遺產大會上，中國提交的「景德鎮手工瓷業遺存」項目通過審議，成功列入《世界遺產名錄》，填補名錄中「瓷」主題的空白。目前為止，國世界遺產總數達61項。

共有45個遺產點位

「景德鎮手工瓷業遺存」位於江西東北部，由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址和蛟潭窯柴燃料產區5個組成部分構成，包含御窯廠窯址、落馬橋窯址、觀音閣窯址、大午坑瓷石明礦遺址、小塢里溪谷瓷石開采加工遺址以及水陸運輸網絡遺存等15組遺產構成要素，共45個遺產點位。

「景德鎮手工瓷業遺存」是10至19世紀景德鎮手工製瓷產業系統的代表性遺存。「景德鎮手工瓷業遺存」的遺產區面積1979公頃，緩衝區面積5545.7公頃，總計7524.7公頃。



聯合國教科文組織世界遺產委員會指出，自16世紀起，景德鎮成為世界手工瓷業生產中心，認為「景德鎮手工瓷業遺存」展現景德鎮手工瓷業在10至19世紀對世界製瓷技術、藝術的融合創新，體現了人類價值觀在瓷業發展方面的重要交流，為10至19世紀中國手工瓷業持續發展的生產過程及完整產業格局提供獨特見證，是13-19世紀世界製瓷工藝技術、藝術與產業組織模式創新的傑出代表和獨特範例，並認為景德鎮青花瓷作為中華文化傳播的重要載體、東方藝術的重要符號，推動了中華文明、文化的全球化表達。

