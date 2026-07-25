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最豪氣老闆︱員工嫌母憔悴禁參加婚禮遭「炒魷」 跪地認錯無情講｜有片

即時中國
更新時間：12:23 2026-07-25 HKT
發佈時間：12:23 2026-07-25 HKT

過去因連續2年發放超過1億元人民幣（約1.15億港元）的年終獎，而有「最愛發錢老闆」之稱的河南省礦山起重機有限公司創始人崔培軍日前透露，他曾即時解僱一名嫌棄單親母親「樣衰」而拒絕讓其出席婚禮的員工，事件引發內地網絡熱議。

首堂培訓談孝道

據內地媒體報道，該企業於周二（21日）舉行員工子女暑期專項實習培訓啟動儀式，共招收331名學生。公司創始人兼黨委書記崔培軍在首堂培訓課上強調，「回饋與孝敬父母」為做人根本，形容是是天經地義之事，認為若缺乏基本孝道，便不配獲得企業及他人的尊重。

崔培軍在現場透露，公司過去曾有一名自2歲起由母親單獨撫養長大的員工，在結婚時因嫌棄母親面容憔悴，讓自己沒有面子，而禁止其出席婚禮。崔培軍得知後當場發怒，並即時將該員工解僱。雖然該名員工隨後跪地認錯並請求保留優厚待遇的工作，但崔培軍拒絕讓其復職，明確表示：「我說我看不起你，對不起，你必須走。」

此外，該員工的母親從工場退休後，獲公司安排至後勤崗位，薪金維持不變。

以重賞員工著稱

崔培軍深耕實業多年，主張將企業收益回饋員工，曾因在年會發放數千萬元人民幣現金年終獎而備受關注。公司另設有助學基金資助困難學子，本次暑期實習計劃亦為員工子女提供每月4,000元人民幣（約4,631港元）實習津貼，並提供免費膳食、住宿及職業安全用品。

崔培軍連續兩年發放逾千萬年終獎金。微博
崔培軍連續兩年發放逾千萬年終獎金。微博
崔培軍連續兩年發放逾千萬年終獎金。微博
崔培軍連續兩年發放逾千萬年終獎金。微博

事件公開後，在內地網絡平台引發討論。有網民認同企業做法，認為員工工作能力可以培養，但品行難以改變。該員工的行為與企業核心價值觀相違背，解僱決定屬於維護企業文化的正常管理手段。

但亦有質疑意見指，孝道屬於個人道德範疇，企業可以倡導價值觀，如獎勵孝順的員工。但若員工在本職工作上並無失誤，企業僅因個人道德問題將其解僱，或有侵犯勞工合法權益之嫌。
 

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