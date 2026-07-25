Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：捷議長獲雙常委會見 涉台表態仍待觀察

即時中國
更新時間：08:39 2026-07-25 HKT
發佈時間：08:39 2026-07-25 HKT

近期中日關係冰封，但一個擁有日本名字的政要，前日在北京獲得高規格接見，他是捷克眾議院議長岡村富夫。這位日韓捷混血兒，是捷克極右翼政黨「自由與直接民主黨」領袖，去年底當選眾議長，和捷克新政府為執政聯盟關係。

相關新聞：捷克眾議長訪京稱堅持「一中政策」 指今後無官方人員訪台

獲「雙常委」接見屬罕見

之所以說岡村獲得高規格接待，皆因全國人大委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧兩位政治局常委均親自與其會面，相當罕見。翻查資料，2019年時任捷克眾議長馮德拉切克訪華，與全國人大委員長栗戰書會面；再早一點的2015年，時任捷克眾議長哈馬切克訪華，也同樣只是全國人大委員長張德江會見，從未獲得「雙常委」接見的待遇。

不過，岡村今次還見了王滬寧，接待層級明顯升級，顯示歷經數年關係低谷後，中方高度重視捷克政壇風向的新轉變，不止重啟議會層面溝通，更希望依託政協平台打通經貿、民間、工商界多元對話渠道。更重要的是，王滬寧是分管西藏及台灣事務的領導人，他在會晤岡村時，藉此重申了中方在台灣和涉藏問題上的原則立場。

近年中捷關係惡化，主因就是觸碰到這兩大敏感議題，包括2020年捷克參議院議長韋德齊率領80人代表團訪台，更在立法院用中文說「我是台灣人」。2025年捷克總統帕維爾更前往印度祝賀達賴喇嘛90歲生日。這些舉動令中捷經貿、人文交流迅速降溫。

去年10月，巴比什領導的在野黨在眾議院選舉中勝出，再度出任捷克總理，新政府表態希望修復與北京的關係。岡村富夫前日就表明，捷克堅持一個中國政策，更稱今後不會再有捷克官方人員訪問台灣。

中捷關係確實出現好轉苗頭，但捷克是議會制國家，總統和總理權責分割，來自不同政治陣營，參眾兩院也互相制衡，四方勢力各自掌握話語權，左右拉鋸，親美親台總統帕維爾任期還長（至2028年），因此岡村一句「以後沒官方人員訪台」，未必說了算！

紀曉華

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
颱風紅霞．持續更新︱天文台將於下午1時至3時間改發三號波 料明早於惠州至汕尾一帶登陸
00:57
颱風紅霞．持續更新︱天文台將於下午1時至3時間改發三號波 料明早於惠州至汕尾一帶登陸
社會
4小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
22小時前
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
影視圈
16小時前
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
再有八達通卡即將失效！第33批將於10月尾到期 即睇兩大免費更換方法兼賺$150獎賞
生活百科
22小時前
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
10:03
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
影視圈
16小時前
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
屋企全裸有罪？︱山東男遭鄰居偷拍「公審」 央視解構登熱搜
奇聞趣事
3小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
18小時前
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
01:41
上環城巴座位藏針傷人案 51歲主婦落網 據悉為涉事路線常客
突發
14小時前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
4小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
12小時前