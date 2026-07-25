中國觀察：捷議長獲雙常委會見 涉台表態仍待觀察

近期中日關係冰封，但一個擁有日本名字的政要，前日在北京獲得高規格接見，他是捷克眾議院議長岡村富夫。這位日韓捷混血兒，是捷克極右翼政黨「自由與直接民主黨」領袖，去年底當選眾議長，和捷克新政府為執政聯盟關係。

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獲「雙常委」接見屬罕見

之所以說岡村獲得高規格接待，皆因全國人大委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧兩位政治局常委均親自與其會面，相當罕見。翻查資料，2019年時任捷克眾議長馮德拉切克訪華，與全國人大委員長栗戰書會面；再早一點的2015年，時任捷克眾議長哈馬切克訪華，也同樣只是全國人大委員長張德江會見，從未獲得「雙常委」接見的待遇。

不過，岡村今次還見了王滬寧，接待層級明顯升級，顯示歷經數年關係低谷後，中方高度重視捷克政壇風向的新轉變，不止重啟議會層面溝通，更希望依託政協平台打通經貿、民間、工商界多元對話渠道。更重要的是，王滬寧是分管西藏及台灣事務的領導人，他在會晤岡村時，藉此重申了中方在台灣和涉藏問題上的原則立場。

近年中捷關係惡化，主因就是觸碰到這兩大敏感議題，包括2020年捷克參議院議長韋德齊率領80人代表團訪台，更在立法院用中文說「我是台灣人」。2025年捷克總統帕維爾更前往印度祝賀達賴喇嘛90歲生日。這些舉動令中捷經貿、人文交流迅速降溫。

去年10月，巴比什領導的在野黨在眾議院選舉中勝出，再度出任捷克總理，新政府表態希望修復與北京的關係。岡村富夫前日就表明，捷克堅持一個中國政策，更稱今後不會再有捷克官方人員訪問台灣。

中捷關係確實出現好轉苗頭，但捷克是議會制國家，總統和總理權責分割，來自不同政治陣營，參眾兩院也互相制衡，四方勢力各自掌握話語權，左右拉鋸，親美親台總統帕維爾任期還長（至2028年），因此岡村一句「以後沒官方人員訪台」，未必說了算！

紀曉華