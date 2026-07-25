廣州機構借香港遊艇新政設「水手招聘」陷阱 數十人上當疑詐逾¥百萬

《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》上月出台，但有來自廣東、遼寧等地的民眾反映，稱其通過網上接觸到「香港遊艇水手」招聘信息，宣傳在繳納兩三萬元的費用後，即可提供「培訓、考證、簽證、就業」的一條龍服務，幫助求職者獲得「香港高薪工作」，結果上當。涉事機構人去樓空，估計被騙者數十人，涉款逾百萬（人民幣，下同）。香港海事處回覆苦主稱，涉事機構安排求職者考取的證書沒有法定效力，也無法作為申請赴港工作簽證的證明。

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香港海事處：相關證書無效

廣州《羊城晚報》引述事主李女士說，她早前被招募宣傳吸引後，添加了相關工作人員的聯繫方式。在溝通過程中，對方表示毋須遊艇行業從業經驗，考取香港遊樂船隻二級操作人證書後即可赴港就業，且工作之後還有「包食宿，月休8天，接觸高端社交圈子」等福利，甚至在工作滿一定時間後，還可申請香港永居身份。

不久後，李女士到該招聘機構在廣州南沙的辦公室參與面試。在繳納了28000元的費用後，參與了理論培訓課程，並前往香港考取了香港遊樂船隻二級操作人證書。此外，在招聘機構的安排下，李女士前往香港「實習」，但整個過程只是「在教練的陪同下開了一會快艇」，李女士覺得「有些兒戲」。

一切教學流程走完後，李女士與一間名為廣嘉國際船舶管理有限公司的香港企業簽訂了僱傭合約，並約定今年6月1日開始返工。但數月過去，依然沒有任何進展，李女士意識到可能被騙，在與工作人員反覆溝通退費無果後，對方失去聯繫。據報道，目前受害者們已經成立了維權群，群內20多人，涉及金額超40萬元，估計還有大量受害者沒有入群，保守估計有數十人。

多位受訪學員稱，他們參與面試及培訓的地址是廣州市南沙區南沙客運港內的粵港澳大灣區遊艇人才聯絡辦公室。本周三，該報記者到現場發現，該辦公室的招牌已被撤下，內部家具凌亂，已是「人去樓空」。目前，李女士已向公安局報警，但暫未獲立案。