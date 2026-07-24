宇樹科技︱王興興與GD01登《時代》封面 預言10年家家有機械人

世界機械人技術日新月異，各國企業家傾盡全力發展。宇樹科技創始人兼CEO王興興與其載人機甲產品GD01共同登上最新一期《時代》雜志封面，標題為《機械人時代來臨》（THE BIG ROBOT MOMENT）。訪問中，黃興興大談自己對機械人未來的發展步伐。



《時代》雜誌評價王興興是「AI時代一位非典型的預言者」，「他身材瘦削，戴著眼鏡，完全沒有許多科技創始人身上那種張揚的傲氣。相反，他在談論機械人技術時，帶著一種安靜而堅定的信念」。

相關新聞：變形金剛真實版？ 宇樹推全球首款載人機甲GD01 售¥390萬｜有片

GD01靈感參考《阿凡達》

王興興在《時代》採訪中表示，GD01除了綜合格鬥外，他還從占士金馬倫（James Francis Cameron）的電影中汲取了靈感：「我們其實參考了《阿凡達》中出現的一款類似機械人。」



王興興指出，泛化能力目前仍是「整個全球科學界最頭疼的問題」，而人形機械人的「ChatGPT時刻」可能還需要2-10年時間。屆時，機械人將具備足夠的「泛化能力」，能夠在80%的陌生環境中準確執行80%的語音指令

相關新聞：宇樹科技︱機械人新疆「賣武」失手 Side Kick踢低男童︱有片

宇樹科技或成比亞迪2.0

王興興預計，10年內每個家庭可能都會擁有一部小機械人，能幫忙洗衣服、煎牛扒，甚至在你生病時提供基本護理。它們還能承擔大多數人類不願做的工作，從陡峭的山地農業到下水道維護。



《時代》指出，目前中國已有140多家公司製造人形機械人，但國內普遍的看法是，宇樹科技不僅僅是一家普通的機械人創企業，而是一個注定要複製比亞迪在電動汽車領域、大疆在無人機領域所取得成就的硬件平台。王興興的戰略簡單卻難以被擊敗。



文章也指出，得益於宇樹科技等企業的推動，人形機械人的硬件正在快速疊代。而真正的戰場在於機械人的「大腦」。這場爭奪戰的核心日益聚焦於一點：收集數據。

對於網上不時有宇樹科技機器人失誤或者誤傷的影片，王興興強調，「這些機械人在設計時就設置了嚴格的硬件限制和安全保護機制」。人形機械人技術仍處於相對早期的階段，在看到真正的大規模部署之前，可能還需要一段時間。這不會一蹴而就。