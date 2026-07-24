中美關係︱公安部長王小洪會見FBI局長帕特爾

新華社報道，公安部長王小洪在北京會見美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Pate）。

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王小洪表示，今年5月，習近平主席同特朗普總統舉行歷史性會晤，為雙方各領域合作指明了前進方向。希望雙方落實好兩國元首重要共識，在相互尊重基礎上開展更多建設性對話，深化禁毒、打擊電信網絡詐騙和兒童色情犯罪、反洗錢、追逃等領域務實合作，努力取得更多可視化成果，助力構建中美建設性戰略穩定關系，更好造福兩國人民。

雙方同意在執法領域繼續深化交流合作。

外交部副部長馬朝旭於周三至周四（22日至23日）應邀訪問美國，與美國常務副國務卿蘭道（Christopher Landau）進行磋商，就落實中美兩國元首重要共識、推動構建中美建設性戰略穩定關係深入交換意見。