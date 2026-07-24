中國證監會原副主席方星海 涉嚴重違紀違法受查

央視報道，中國證券監督管理委員會（下稱中證監）原黨委委員、副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

現年62歲的方星海，是內地知名度高的「海歸」財金官員。他生於1964年，浙江樂清人，1986年在清華大學經濟系畢業後，到美國匹茲堡大學學習。一年後申請到史丹佛大學的獎學金，轉校攻讀經濟學博士，師從諾貝爾經濟學獎獲得者、時任美國總統經濟顧問委員會主席的約瑟夫·斯蒂格利茨。1993年，方星海博士畢業，供職於世界銀行，擔任世界銀行華盛頓總部經濟學家、投資官員。

1998年8月，方星海回國任中國建設銀行集團協調委員會辦公室主管。2000年，加入銀河證券，擔任銀河證券管理委員會成員兼秘書長。2001年7月，起任上海證券交易所總經理助理、副總經理、黨委委員。

2005年12月，任上海市金融服務辦公室副主任，2007年10月，任主任。2013年9月，任中央財經領導小組辦公室經濟一組巡視員。2014年6月，任中央財經領導小組辦公室經濟四局局長。2015年10月至2024年7月，任中國證監會副主席。