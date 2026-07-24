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長春市委：全市經濟發展面臨前所未有困難和挑戰

即時中國
更新時間：17:38 2026-07-24 HKT
發佈時間：17:38 2026-07-24 HKT

面對世界複雜形勢，加上內地經濟近年出現放緩，部份地方正面對財政問題。觀察者網報道，吉林長春市政府網站消息，長春市委書記張恩惠周三（22日）主持召開市委常委會擴大會議暨全市上半年高質量發展講評會。會議指出，當前全市經濟發展面臨前所未有的困難和挑戰。

會議指出，要準確把握當前經濟形勢，既要看到宏觀形勢的嚴峻複雜，也要認清自身發展面臨更為直接嚴重的沖擊挑戰；既要看到努力與付出，也要看到差距與不足；既要看到區域協調的格局加快構建，也要看到板塊分化的態勢有所凸顯；既要看到當期沖擊帶來的不利影響，也要看到長期向好的有利因素在加快集聚。

加快推進傳統產業轉型升級

會議強調，要緊盯目標、緊盯重點、抓住關鍵，堅持科學統籌、精準施策，推動各項工作提標提速提質提效，攻堅三季度、決勝下半年。

其中要堅定不移培育壯大發展新動能。加快推進汽車等傳統產業轉型升級，加速布局光電信息、生物醫藥等戰略性新興產業，聚焦生產保障和民生需求兩大重點領域，大力推動服務業擴能提質，持續加快縣域經濟高質量發展。

要深化改革開放、激發動力活力。持續攻堅重點領域改革，把開發區改革作為重中之重，有序推進剝離社會事務等重點改革任務，增強開發區經濟發展「主引擎」「主戰場」作用。

工業企業去年利潤大跌2成

報道引述長春市統計局數據顯示，初步核算，2025年全市實現地區生產總值8005.59億元（人民幣‧下同），按可比價格計算，比上年增長4.9%。值得注意的是，長春市2025年全年規模以上工業企業利潤總額401.11億元，比上年下降20.1%。分門類看，採礦業虧損1.63億元；製造業盈利394.83億元；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業盈利7.91億元。

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