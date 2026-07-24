AI短劇︱內地半年逾22萬逾9成收視慘淡 千篇一律內容成致命傷

AI短劇近年呈現爆發式增長，但面臨高產能、低流量與恐怖谷效應的瓶頸。據內地移動廣告數據平台DataEye-ADX公佈的數據，內地今年上半年新上線AI短劇超22.19萬部，但播放量破億的作品僅1055部（佔比0.47%），破千萬的作品約1.2萬部（佔比5.8%），也就是逾九成作品未能打響知名度，劇情、畫風、角色設定等內容高度相似成為痛點。

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內容同質化嚴重

AI技術降低了創作門檻，吸引大批創作者湧入並帶動產能激增，卻也造成內容同質化嚴重。

內媒《澎湃新聞》引述業界分析指出，許多AI短劇在劇情內容、角色設定及畫面風格上高度相似，加上AI生成的面容略顯僵硬不自然，容易讓觀眾產生排斥感。因此，相較於依靠演員表現力與精緻製作的真人短劇，當前AI短劇要打造爆款的難度其實更高。

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成熟網文推動流量

不過，部分改編自網文IP的AI漫劇則表現亮眼。例如《萬妖圖錄》與《發配邊關，罪妻開荒養出戰神》均已更新至第八季，前者登上紅果平台首部熱度破億作品，後者在抖音播放量更突破41億。這類作品之所以能長線運營，主因是成熟網文自帶完整世界觀、豐富劇情與穩定人設，能有效彌補原創劇本單薄、難以持續連載的短板。

隨著行業產能趨於飽和，賽道正面臨競爭升級。2025年為AI短劇萌芽期，市場處於野蠻生長階段；進入2026年，流量紅利逐漸見頂，單靠 AI 製作技術已難以脫穎而出。

業界認為，未來除了打破內容千篇一律的困境、提升整體品質外，是否擁有知名IP、優質原創劇本及精準運鏡等能力，將是決定創作能否爆紅的關鍵。

