颱風「紅霞」︱天文台今晚發一號戒備信號 廣東鐵路周日或全線停運

針對今年第12號颱風「紅霞」，香港天文台表示「紅霞」會在今日（24日）黃昏前後進入本港800公里範圍，並會在今晚8時40分發出一號戒備信號；而明日（25日）日間本港天氣仍然酷熱。

料在廣東陸豐沿海登陸

颱風「紅霞」逐漸增強。 內地氣象部門。

天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸

另外，據內地氣象部門消息，「紅霞」預計將在廣東陸豐沿海登陸，為廣東地區帶來雷暴及大風天氣。為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據颱風與降雨影響範圍，自7月25日起陸續停運廣東省內的高速及普速列車，預計7月26日廣東省內所有高鐵及普速列車將全線停運。

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具體停運車次資訊，旅客可透過鐵路12306網站或手機應用程式查詢。鐵路部門將密切跟蹤颱風及雨情變化，動態調整列車運行方案。