王海民卸中旅集團董事長 出任華潤集團董事長
更新時間：15:36 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:36 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:36 2026-07-24 HKT
華潤集團官網公布：7月23日，華潤（集團）有限公司（下稱「華潤集團」）召開中層以上管理人員大會。中央組織部宣布：54歲的王海民接替63歲的王祥明，出任華潤集團董事長。
《經濟觀察報》報道，1972年7月出生的王海民籍貫遼寧，本科就讀於上海海運學院（今上海海事大學），畢業後進入中國遠洋海運集團有限公司工作。2019年2月，任中遠集團副總經理、黨組成員；2020年5月，任中遠集團董事、黨組副書記。2022年6月，王海民離開中遠集團，出任中旅集團董事、總經理；2024年6月，升任中旅集團董事長。
1963年8月出生的王祥明，安徽蚌埠人，在中國建築工程總公司工作多年，2016年5月出任中建董事、總經理、黨組副書記。2019年3月，王祥明轉任華潤集團董事、總經理；2022年5月，升任華潤集團董事長。
中旅集團、華潤集團、中遠集團、中建均為國務院國資委所轄央企。其中華潤集團在2025年《財富》世界500強企業排名裏位居第67位。
最Hit
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
2026-07-23 14:55 HKT
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
14小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
2026-07-23 13:11 HKT