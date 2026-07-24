山西男半年賣血漿15次致陷昏迷危殆 家屬質疑生物公司違規

捐血助人本是一件好事，但演變成賣血換錢，實在令人痛心。據內媒報道，山西臨汾霍州市一名女子近日為弟弟發聲，指其弟被中間人以「無傷害、有補貼」為由誘導，以約14天為一周期，累計前往生物科技公司「康寶生物」旗下的採血站進行15次「有償採血漿」，而每次獲得270-300元（人民幣‧下同）不等的補貼。

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經搶救仍陷昏迷

女子表示，弟弟在最後一次採血漿當晚，隨即出現頭暈、乏力、噁心及無法進食等症狀。不幸的是，弟弟於當晚病情急劇惡化，更出現口吐白沫、意識喪失及眼球上翻等情況，被緊急送院檢查後，證實血小板指標異常且溶血功能受損。當地醫院因無法處置，女子連夜將其弟轉診至省會太原的醫院救治。次日，弟弟依舊神志不清，身體狀況極為危殆。

女子質疑捐血站涉嫌違規高密度採血、隱瞞健康風險，並透過中間人拉人頭攬客，要求涉事機構給出交代。

根據內地相關法規，單採血漿兩次間隔須≥14天，全年捐獻不得超過24次，折算半年最多12次。

當地已設專項調查組

7月24日，霍州市衛生健康局發佈情況通報，指事件發生後已第一時間組建專項調查組開展核查，目前各項調查工作正在穩步推進，後續結果將及時向社會公佈。局方同時強調，一旦查實涉事企業存在違法違規經營行為，將依法嚴肅處置。

據內地企業信用資訊與工商數據查詢平台「企查查」顯示，霍州市康寶生物單採血漿有限公司成立於2020年11月24日，註冊資本為3000萬元人民幣，所屬行業為醫藥製造業。其經營範圍包括血液製品生產用人血漿的採集、製備及銷售（依法須經批准項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。該公司的最大股東為山西康寶生物製品股份有限公司。

全血與成分捐血之別

一般而言，全血（Whole Blood）是指直接抽出包含紅血球、白血球、血小板及血漿的完整血液。公眾可透過各地捐血中心或捐血車等合法渠道捐獻，一般每隔2至3個月可捐一次。

另外，捐血者亦可選擇「成分捐血」，主要分為血漿（Plasma）與血小板（Platelets）。過程利用血液分離機提取特定的血漿或血小板，並將其餘的紅血球等成分即時回輸予捐血者。由於身體恢復較快，此類捐獻一般每隔2周即可進行一次。