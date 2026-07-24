粵車南下│明日起範圍擴至大灣區全部9市 每日名額增至200個最多留港3天

「粵車南下」入境市區措施明日（25日）起擴大至大灣區全部9個內地城市，新增深圳、佛山、東莞、惠州及肇慶5個城市，每日預約名額倍增至200輛，旅客留港日數則維持最多3天。

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機管局推出「易泊遊」服務

此外，機管局將推出全新的「易泊遊」服務，方便內地及澳門旅客經港珠澳大橋訪港。運輸及物流局局長陳美寶與機管局代表，將於明日清晨出席旅客歡迎儀式。

有內地車友表示，下周將聯同新一批車主自駕遊來港。身為去年底首批「粵車南下」車主的他指出，該政策讓兩地愛車之人獲得更多交流機會，自己平均每月來港兩次，並會在港消費購買金器等商品。

但他也提到，部分大灣區城市的地理位置距離港珠澳大橋較遠，以深圳為例，預計自駕來港至少需時兩個多小時。

運輸署表示自「粵車南下」實施以來，整體運作有序暢順，申請及預約數字持續上升。截至本月中，入境市區的申請已超過13000宗，其中逾11000宗獲批，累計預約出行數目超過9000車次。