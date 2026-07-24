杭州攝影公司強印女童走光畢業相 遭家長質問反罵對方「祖宗十八代」

拍幼稚園畢業照本是一件十分高興、值得留念的事，也是小孩成長中的一個重要里程碑。近日，杭州一名母親發現女兒幼稚園畢業照有15張照片走光，向攝影機構反映後，對方最初口頭承諾不會把相關照片印入畢業紀念冊內。惟在最終成品中，相關走光照的私密部位僅被塗黑便依然印出。家長再次溝通時，卻遭到對方連發語音辱罵「罵你祖宗十八代」，目前警方已以侮辱罪立案。

攝影機構態度惡劣

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今年5月，杭州潘女士查看女兒幼稚園畢業照底片，發現兩個場景約15張照片出現走光。6月2日校方介入，雙方口頭約定銷毀問題照片、簽署保密協議、相關照片不入冊、退還880元拍攝費。

但是，商家仍出現違約行為。因為在最終發放畢業照紀念冊中仍可看到原來的照片，只是女童隱私部位被黑筆塗抹，且塗抹痕跡清晰可見；而攝影機構亦未銷毀底片。

對此，潘女士微信質問為何仍用走光照，攝影機構負責人「阿甘」連發7段語音，肆意辱罵稱「連你們祖宗十八代都罵」，用詞極其粗俗惡劣。潘女士更因此被氣得發燒，持續生病一個多月並住院。

稱母手術拒回應

亦有內地記者試圖聯繫「阿甘」（攝影機構負責人），對方以母親正在深切治療部接受手術為由拒絕回應，但快遞記錄顯示該機構近期仍正常營運。

涉事幼稚園園長表示，事發後已終止與該攝影機構的全部合作。最後，潘女士決定報警，警方目前以侮辱罪正式立案。

