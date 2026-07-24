微信主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用

據内媒《鞭牛士》報道，騰訊日前發佈內部通報，微信事業群（WXG）一名專案組負責人葉某，因洩露公司敏感訊息，觸犯「騰訊高壓線」中有關資訊安全及洩漏機密的規定，遭公司辭退並列入黑名單，永不錄用。

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網傳內部浮水印截圖

事件起因於早前網上瘋傳的一張薪酬截圖。截圖顯示，葉某的年終激勵總額接近320萬元人民幣（約370萬港元），當中包括82萬餘元現金（約95萬港元）及235萬餘元股票激勵（約272萬港元）。

葉某的年終收入截圖。微博@科技怪咖

由於該截圖帶有騰訊內部浮水印，隨即引發薪資洩密爭議。風波發酵後，葉某的內部會議日程被迅速清空，當時已引發業界猜測其已觸發公司違規預警。

曾兩獲最高績效評級

騰訊反舞弊調查部通報指，葉某在任職期間，將公司敏感資訊傳送給外部人員，導致相關資訊外洩至外部平台，在公司內外造成嚴重不良影響，其行為已觸犯「騰訊高壓線」第三條「資訊安全違規及洩漏機密」，當中涵蓋洩漏或打聽薪資，以及故意或不當操作導致公司內部敏感資訊外洩等行為。

據了解，騰訊的績效評級分為「Outstanding」（優秀）、「Good」（良好）及「Underperform」（欠佳）三級，其中獲評「Outstanding」的績優員工嚴格控制在團隊前10%至20%，年終獎通常可達6個月月薪以上。葉某於2025年曾兩度獲得最高等級評級，這份頂尖業績亦成為其取得高額年終獎的主要原因。

