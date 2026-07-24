南海衝突︱中菲一周三次爆衝突 美國部署航空母艦

中國和菲律賓本周在有主權爭議的南中國海發生第三次摩擦，令區域局勢進一步升級。周五，美國第七艦隊在X平台發布照片，顯示「喬治·華盛頓」號航母（USS George Washington）戰鬥群正穿越呂宋海峽，前往南海執行任務。



中國海警微信公眾號今日（24日）發佈聲明表示，中方海警依法對位於黃岩島管轄海域開展非法活動的多艘菲律賓船隻採取管制措施。



央視新報報道，海警局新聞發言人姜略表示，菲律賓周五（24日）組織7艘公務船、3艘海警艦、1艘運魚船，並唆使大量漁船位中國黃巖島管轄海域非法聚集。其間，菲3001、3005、3017三艘公務船不顧中國海警一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃巖島領海。中國海警依法對菲侵權船只采取喊話警告、攔阻管制、水炮噴射等必要措施予以堅決驅離，現場操作專業規範、正當合法。

菲繼7月20日位仁愛礁暴力襲擊中國海警執法人員後，又連續兩天派艦船侵闖中國黃巖島管轄海域，在南海多點生事、蓄意挑釁，嚴重侵犯中方主權和海洋權益，嚴重破壞南海和平穩定。我們正告菲方立即停止侵權挑釁行徑，否則由此產生的一切後果由菲方承擔。中國海警將持續依法在中國管轄海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

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姜略昨日（23日）亦指出，菲律賓3012號及3018號兩艘公務船不顧中方一再勸阻與警告，執意侵闖中國黃岩島管轄海域。

而中國海警在過程中採取跟監外逼及攔阻管制等必要措施，成功將菲律賓船隻驅離，並強調現場操作專業規範、正當合法。中方海警重申，黃岩島是中國固有領土，敦促菲方立即停止侵權挑釁行為，並表示海警將繼續依法在黃岩島海域開展維權執法，堅決維護國家領土主權與海洋權益。





