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新疆賽里木湖7名職員圍毆司機 疑因票務起糾紛 景區致歉兼整頓︱有片

即時中國
更新時間：10:47 2026-07-24 HKT
發佈時間：10:47 2026-07-24 HKT

踏入暑假，內地各大旅遊景區迎來旺季，亦增加了旅遊行業出現亂象的風險。綜合內媒報道，有網民周四（23日）反映新疆賽里木湖景區多名工作人員毆打他人，引發社會關注。賽里木湖景區管理委員會今日（24日）發佈通報致歉，證實7名涉事人員已被警方控制並予以辭退。

警方迅速到場介入

通報指出，事發當天下午，一名景區工作人員進行票務核驗時，與一名旅遊車司機發生爭執並互毆，隨後多名工作人員加入毆打。警方接報後迅速趕赴現場處置，分隔雙方並恢復秩序。

經警方調查圍觀群眾、涉事人員及調閱現場閉路電視與網絡影片，確認現場10名景區工作人員中，有7人參與毆打，另有1人報警、2人進行勸阻。

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景區管理委員會表示，將深刻反思並以「零容忍」態度全面排查整頓，包括開展警示教育、完善管理制度及優化服務，自覺接受廣大遊客與網民監督。

賽里木湖的環境優美，被譽為「大西洋最後的一滴眼淚」和「高山明珠」。它是新疆海拔最高、面積最大的高山冷水湖，擁有清澈湛藍的湖水與雪山環繞的壯麗景色。

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