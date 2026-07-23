廣州漫展｜女coser售「洗腳檸茶」¥50/杯 狂粉用嘴接兼舔腳｜有片

內地動漫界爆出令人極度作嘔低俗行為！第39屆廣州螢火蟲動漫遊戲嘉年華於7月17日至20日舉行期間，多名女動漫角色扮演者竟在展館場外公開擺攤，以每杯50元人民幣（約54港元）的價格，售賣自稱「泡腳檸檬水/檸檬茶」的飲品。她們在眾人圍觀下，直接將雙腳浸入裝有檸檬茶或水的水桶中，隨後再分裝出售。更令人震驚的是，現場居然有人排隊搶購，甚至出現躺在地上用嘴接飲、當眾舔腳等極其誇張的低俗行徑，影片曝光後隨即引來全網炮轟。

模仿美國漫展低俗套路

據內地媒體《風芒新聞》報道，現場目擊者透露，涉事女Coser當時在場外自設攤位，雖然紙牌上寫有「純屬娛樂」字眼，但依然吸引了大批獵奇者當真排隊購買。多段現場影片在網上瘋傳，顯示有狂熱粉絲為了喝到「女神洗腳水」，不惜躺在地上張口任由飲料滴下，甚至出現舔腳等毫無尊嚴的行為，吸引大批群眾圍觀拍攝。

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據悉，此類玩法是模仿今年5月在美國加州舉行的「FanimeCon」漫展中的同類低俗套路。

網民痛斥 主辦方嚴正聲明：零容忍驅逐

事件在社交平台引爆輿論海嘯。廣大網民及動漫愛好者（二次元圈子）普遍痛斥此舉「惡俗、噁心至極」，認為相關行為已遠遠超越了單純「抽象玩梗」的範疇，而是無下限的博眼球炒作，嚴重抹黑及損害了動漫群體的正面形象。

對此，螢火蟲漫展主辦方隨即發表嚴正聲明，強調相關攤位屬於場外個人行為，與官方無關。主辦方在接獲舉報後已第一時間核查，並將涉事Coser即時驅逐出場，重申對任何低俗獵奇行為實行「零容忍」，未來將進一步加強場內外的巡查與管控。

