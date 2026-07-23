杭州男職場言語騷擾女同事遭掌摑 被炒後辯稱「只係玩笑」申請勞動仲裁

內地近日發生一宗引發廣泛爭議的職場風波。浙江杭州一名外賣配送員向傳媒申訴，指自己僅與女同事「開玩笑」卻遭對方毆打，事後更被公司單方面解僱，認為遭受不公對待並已申請勞動仲裁。然而，隨着警方調解書及涉事企業的內部通報曝光，事件迎來大反轉。官方文件證實，該男子長期對女同事進行言語性騷擾及「造黃謠」才是衝突的導火線，且其在事後多次擾亂公司營運，終被依法辭退。

屢以低俗言語揣測私生活

據內地傳媒「1818黃金眼」報道，涉事配送員阮某隸屬「叮咚買菜」旗下站點。阮某自稱當日只不過是調侃姜姓女同事的外套「肯定臭」，卻遭對方情緒失控掌摑及以掃描器擊打，自己全程謙讓。

惟轄區派出所出具的治安調解協議書卻顯示截然不同的真相。協議書指出，本月18日中午，阮某在姜某脫下外套時，出言調侃對方「是否出去鬼混」，並長期以低俗言語惡意揣測其私生活。姜某在長期忍受言語騷擾下情緒崩潰，率先動手擊打男方面部及肩膀，阮某隨即還手。經公安調解，雙方同意互不追究責任，姜某現場賠付2,000元人民幣作醫療補償。

相關新聞：棟篤笑紅人埃克後台偷拍短褲女 行家唐香玉發動聲討遭判強制道歉

和解後屢回公司滋事 企業依規辭退

衝突調解後，事件並未平息。涉事企業通報補充，阮某事後多次返回站點大吵大鬧，嚴重擾亂日常分揀及配送工作秩序，公安機關為此須多次出警處置。公司強調，辭退阮某並非因為他「被打」，而是基於他長期對同事實施言語騷擾，且事後反覆滋事嚴重違反員工管理規定，故將其退回勞務供應商。

目前阮某已正式提交勞動仲裁申請。內地法律界人士指出，「開玩笑」的界線取決於接收方的感受，未經允許惡意揣測他人私生活已構成職場騷擾。雖然女方動武存在過錯，但已承擔相應民事賠償；而男方持續滋事屬嚴重違規，企業依規予以解僱具備合理法律理據。