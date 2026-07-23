《給阿嬤的情書》在泰首映 泰國文化部長等出席

以泰國華人與潮汕僑眷的真實故事為背景的中國溫情電影《給阿嬤的情書》，21日晚在泰國舉行首映禮，吸引中泰兩國政商界代表、華人僑領、媒體及文化娛樂界名人出席。

據泰國頭條新聞社報道，中國駐泰大使館公使銜參贊吳志武在首映禮上致辭說，泰國是華僑華人安居樂業、拼搏發展的熱土，幾百年來，一代代華僑華人與泰國人民攜手共建家園，鑄就了「中泰一家親」的深厚情誼。兩國建交51年來，中泰始終以誠相待、以心相交。泰國總理阿努廷剛剛圓滿結束訪華，兩國領導人再次重申將攜手構建中泰命運共同體，推動雙邊關係不斷邁向新高度。

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吳志武表示，《給阿嬤的情書》在中泰兩國取景拍攝，真實呈現了兩國人民共同的歷史記憶與真摯情感，期待未來有更多優秀影視作品成為連接中泰人民心靈的橋樑，進一步促進兩國文化交流與民心相通。

泰國文化部部長薩碧妲致辭表示，《給阿嬤的情書》不僅是一部電影，更是一座連接家庭文化與情感的橋樑，展現了不同年代家人之間真摯而溫暖的情感，也讓觀眾感受到書信背後承載的希望、牽掛與家庭記憶。她期待影片在泰國上映取得成功，成為泰中文化交流的新紐帶，推動兩國在電影、文化藝術及文化創意產業等領域開展更加廣泛、深入的合作。