金蟬獵人｜鄭州掀捉「知了猴」熱 72歲翁3小時捕460隻賺近400元

炎炎夏夜，內地城郊竟上演「夜間淘金熱」！隨着盛夏蟬鳴此起彼伏，河南省鄭州市城郊的成片小樹林近日變得格外熱鬧。每逢夜幕降臨，林間便會出現點點手電筒微光。大批本地村民與專程由市區驅車前來的市民結伴同行穿梭於樹幹與草叢之間，只為搜尋剛破土而出的「知了猴」（即蟬的幼蟲，俗稱金蟬或蟬蛹）。這項獨特的夏夜「副業」收益相當可觀，當地一名72歲老翁僅用3個小時，便成功捕獲460隻，一晚進帳近400元人民幣。

一晚即場「零成本」收百元

根據內地媒體《大河報》記者日前實地探訪鄭州市馬寨鎮王莊社區附近的樹林，發現入夜後的林野人頭湧湧。由於知了猴富含高蛋白質，在內地一直被視為夏日極受歡迎的街頭燒烤及餐桌美食，市場需求極大。

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當地商販看準商機，在樹林外排起長龍，以每隻八角六分人民幣的價格現場設點現金收購。不少村民全家總動員，一晚便能輕鬆增收逾百元，成為近乎零成本的「夏夜無本生意」。

市區白領專程驅車體驗

「摸蟬熱」不僅帶動了本地村民參與，更在市區的年輕白領及中產家庭中掀起熱潮。不少人視其為遠離城市喧囂、親近大自然的沉浸式消暑娛樂。

有參與的市民笑言，雖然在林間要忍受蚊叮蟲咬，但每當在泥土或樹皮上發現「知了猴」的身影時，那種尋寶般的成就感無與倫比，翌日還能將收穫變現，形容是「既能娛樂又能賺私房錢」的消暑新潮流。