前水利部副部長田學斌被「雙開」 搞權色交易使用虛假身份證

前水利部副部長田學斌今年1月落馬後，官方今日（23日）公布其罪狀，包括搞權色交易，使用虛假居民身份證等證件，利用職務便利為他人在公司上市、煤礦重組、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。經中央批准，開除其中共黨籍及公職。

中紀委通報稱，經查，田學斌接受可能影響公正執行公務的宴請；在職工錄用、職務晉升等工作中為他人謀取利益；違規收受禮金，由他人支付應由本人支付的費用，搞權色交易；違規辦理並使用虛假居民身份證等證件；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、煤礦重組、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

田學斌構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，中共中央決定給予開除其黨籍；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

曾任前總理溫家寶秘書

現年62歲的田學斌，甘肅會寧人，仕途起步於甘肅，後到中央黨校培訓部讀研究生，畢業後留在北京並進入中央國家機關，長期擔任國務院原總理溫家寶的秘書，2008年升任國務院研究室副主任，晉升副部級。

2015年7月，田學斌調任水利部副部長、黨組成員，現任第十四屆全國政協委員，今年2月遭撤銷資格。