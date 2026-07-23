老賴演員｜寇占文遭法院懸賞通緝 涉近700萬人民幣經濟糾紛

內地演藝界再有知名藝人因債務問題淪為俗稱「老賴」的失信被執行人。江蘇省江陰市人民法院周三（22日）發布一則執行懸賞公告，曾於經典神話劇《春光燦爛豬八戒》中飾演「二牛/後羿」的60歲資深男演員、武術指導兼導演寇占文，赫然出現在懸賞名單之列。公告顯示，其涉及的立案標的金額高達6,945,937.07元人民幣（約750萬港元）。法院呼籲公眾提供其財產線索，並承諾將實際執行到位金額的10%（最高約75萬港元）作為舉報賞金。

合資影視項目觸礁且拒不還款

據內地媒體《大河報》及官方司法公告披露，寇占文是次被懸賞，源於一樁民間借貸糾紛。報道指，寇占文與同為業內老牌功夫演員的李能苗，早前合夥經營影視相關項目，後因資金周轉不靈產生巨額債務。經法院審理並作出生效判決後，兩人始終拒不履行還款義務，並涉嫌長期隱匿財產、逃避執行，迫使法院動用社會力量發布懸賞通緝。

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法院在公告中極為罕見地公開了寇占文的身份證字號，以及其位於北京市朝陽區將台路乙2號的具體住宅地址，以防其繼續潛逃。

「後羿」欠債引網民玩梗

事件曝光後，迅速登上各大社交平台熱搜。由於另一名被執行人李能苗的照片長相酷似著名影星聶遠，加上寇占文曾飾演經典角色「後羿」，評論區畫風突變，演變成網民「大型玩梗現場」，調侃「大清亡了，十三爺（指聶遠經典角色）也得還錢」、「後羿射日未成，射中欠條了」。

生於北京的寇占文曾是北京武術隊成員，1988年出道，曾參演《隋唐英雄傳》、《武林外史》及港產動作片《殺破狼2》，近年亦友情出演熱播電視劇《鏢人》。