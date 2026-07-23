Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老賴演員｜寇占文遭法院懸賞通緝 涉近700萬人民幣經濟糾紛

即時中國
更新時間：16:05 2026-07-23 HKT
發佈時間：16:05 2026-07-23 HKT

內地演藝界再有知名藝人因債務問題淪為俗稱「老賴」的失信被執行人。江蘇省江陰市人民法院周三（22日）發布一則執行懸賞公告，曾於經典神話劇《春光燦爛豬八戒》中飾演「二牛/後羿」的60歲資深男演員、武術指導兼導演寇占文，赫然出現在懸賞名單之列。公告顯示，其涉及的立案標的金額高達6,945,937.07元人民幣（約750萬港元）。法院呼籲公眾提供其財產線索，並承諾將實際執行到位金額的10%（最高約75萬港元）作為舉報賞金。

合資影視項目觸礁且拒不還款

據內地媒體《大河報》及官方司法公告披露，寇占文是次被懸賞，源於一樁民間借貸糾紛。報道指，寇占文與同為業內老牌功夫演員的李能苗，早前合夥經營影視相關項目，後因資金周轉不靈產生巨額債務。經法院審理並作出生效判決後，兩人始終拒不履行還款義務，並涉嫌長期隱匿財產、逃避執行，迫使法院動用社會力量發布懸賞通緝。

相關新聞：「老賴」前國腳︱球迷身故始獲還清欠款 戴琳曾逐次付¥7羞辱債主

法院在公告中極為罕見地公開了寇占文的身份證字號，以及其位於北京市朝陽區將台路乙2號的具體住宅地址，以防其繼續潛逃。

「後羿」欠債引網民玩梗 

事件曝光後，迅速登上各大社交平台熱搜。由於另一名被執行人李能苗的照片長相酷似著名影星聶遠，加上寇占文曾飾演經典角色「後羿」，評論區畫風突變，演變成網民「大型玩梗現場」，調侃「大清亡了，十三爺（指聶遠經典角色）也得還錢」、「後羿射日未成，射中欠條了」。

生於北京的寇占文曾是北京武術隊成員，1988年出道，曾參演《隋唐英雄傳》、《武林外史》及港產動作片《殺破狼2》，近年亦友情出演熱播電視劇《鏢人》。

最Hit
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
01:08
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
政情
3小時前
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
01:09
熱帶氣旋「紅霞」︱天文台：明日考慮發一號戒備信號 視乎風力周六評估改發更高信號
社會
8小時前
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
影視圈
4小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
3小時前
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
旅遊
22小時前
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-22 16:04 HKT
朱維德喪禮丨朱翁今日出殯遺孀燕娟花牌懷念亡夫 無宗教儀式作最後送別
00:27
朱維德喪禮丨朱翁今日出殯遺孀燕娟花牌懷念亡夫 無宗教儀式作最後送別
影視圈
6小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
前女星張淑儀嫁「最後貴族」後人鄧永鏘 女兒鄧愛嘉晒合照賀弟弟生日 一代女神變銀髮族
前女星張淑儀嫁「最後貴族」後人鄧永鏘 女兒鄧愛嘉晒合照賀弟弟生日 一代女神變銀髮族
影視圈
3小時前
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
01:16
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
即時中國
19小時前