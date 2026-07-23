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《被裁掉的女孩》︱AI短劇播放量破2億 虛擬女主「方桃子」社媒吸粉35.5萬︱有片

即時中國
更新時間：16:30 2026-07-23 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-23 HKT

中國短劇急速轉向AI生成，虛擬主角更跳出劇情，開設社交平台賬號，建立個人IP。近日熱播的AI短劇《被裁掉的女孩》，總播放量已逾2億，男女主角「方桃子」與「周以衡」，個人賬號甫開設，即吸納大量粉絲，「方桃子」粉絲更達35.5萬，男主「周以衡」也有11.8萬，讓AI角色衝擊真人明星的界線。

女主靠實力逆襲引共鳴

AI短劇《被裁掉的女孩》，主要講述從小縣城隻身前往大城市打拼的「方桃子」在模特兒圈闖蕩，因外形亮麗，被妒忌的同行排擠，「方桃子」又拒絕向時尚總監屈服，不肯接受富二代照顧，純靠自己實力及經營賬號，成功拿到巴黎時裝周的入場券。

「方桃子」的逆襲，引起許多網民共鳴，單一平台的播放量已超過2億次，成為熱門短劇。短劇爆紅後，劇中男女主角也走入「現實」，開設個人社交賬號，相關話題在全網討論量超過8億。

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「方桃子」的賬號至今已有超過35萬粉絲，透過做三文治、買花及健身等生活點滴製造「活人感」，成功與真實網民互動；「周以衡」則在社交賬號擺滿玩偶並公開「追求」女主角，吸粉超過11萬。「周以衡」與「方桃子」在留言區的頻繁互動，兩人CP話題討論量高達300萬。

AI主角可控零醜聞風險

AI主角經營社交賬號，突破傳統靠劇情橋段的宣傳模式外，《被裁掉的女孩》的男女主角的成功，也與AI技術越趨成熟有關，二人影像保留了細緻的皮膚紋理、毛孔、甚至小痘印，眼珠轉動與皺眉等微表情連貫自然，被觀眾形容為「比過度磨皮的真人劇更具真實感」。

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「方桃子」的角色設計，也成為網民熱烈討論的話題，有人認為她撞臉日本女星小松菜奈，也有人覺得「方桃子」無論外形氣質，以至劇中人設，也與現實中淘寶模特易夢玲高度相似。

AI主角跳出「屏幕」，以明星生活化設定與網民互動，被視為進一步衝擊真人演員的界線。有影視業者指，AI演員經營社交賬號，相較真人演員具有更多優勢，包括24小時全天候待命、無緋聞醜聞風險、毋須爭奪檔期等，成為低風險的製作選項。

上述影視業者認為，短期內AI技術仍難以完全取代真人演出，但AI演員的受歡迎，則會加速淘汰僅靠流量營銷、缺乏專業能力的從業者。

 

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