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颱風「紅霞」｜本周六最靠近台灣 預計周末登陸珠海到漳浦一帶沿海

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更新時間：15:30 2026-07-23 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-23 HKT

踏入風季，西北太平洋再度迎來熱帶氣旋威脅。據兩岸氣象部門預測，目前集結於菲律賓以東洋面的熱帶低氣壓正逐漸發展增強，預計最快於今日（23日）深夜至明日清晨增強為颱風「紅霞」（Noul），並於本周六（25日）最靠近台灣，隨後殺入南海，預料在較高海溫的助力下強度將迅速飆升，最快於周六晚至周日（26日）清晨在廣東珠海至福建漳浦一帶沿海登陸，對廣東及華南沿岸構成嚴重威脅。

周末移入南海恐增強為強颱風

據內地氣象部門觀測數據顯示，該熱帶低氣壓的中心附近最大風力已達每秒15米（相當於7級風力），目前正以每小時25至30公里的速度向西北偏西方向移動。預料將於明日穿越巴士海峽，並於本周六凌晨移入南海東北部海面。

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颱風「紅霞」逐漸增強。 內地氣象部門。
颱風「紅霞」逐漸增強。 內地氣象部門。

大陸氣象專家指出，由於目前南海海面溫度較高，將為「紅霞」提供充沛能量，預計其移入南海後強度將快速爆發，登陸時最高可能達到「颱風」甚至「強颱風」級別。預測路徑顯示，「紅霞」將直撲華南沿岸，於周末期間在廣東中東部（珠海）至福建南部（漳浦）一帶登陸，其後轉向西北偏北方向深入內陸並逐漸減弱。

廣東啟動防颱應急響應

台灣氣象部門則預計，不排除在「紅霞」生成同時發布海上颱風警報。預料該風暴將於本周六最接近台灣南部海域，受其外圍環流影響，明日晚間起當地水氣增加，花東地區及恆春半島將有顯著降雨，甚或達豪雨級別；而中北部地區則因位處背風面，受下沉氣流影響將出現持續高溫炎熱天氣。

面對即將形成的颱風威脅，加上大陸近期洪患頻生，防汛形勢嚴峻，當局已嚴陣以待。廣東海事局已於23日上午率先啟動防熱帶氣旋四級應急響應，下令全省各海事單位嚴格執行防風預案。當局要求所有施工船舶及無動力船舶及早駛往合適的錨地避風，而海上風電施工平台的相關人員亦須作好隨時撤離的準備，以確保水上交通及工程安全。
 

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