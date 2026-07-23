珍惜生命︱上海反虐貓義工遭「起底」 不堪網暴輕生幸送院脫險

上海反虐貓志願者「芝麻」今年初因舉報虐貓被「開盒」（也就是「起底」）後，身份證、手機號、住址、單位等隱私被曝光，並遭到造謠、騷擾。「芝麻」父親陳先生表示，確診重度抑鬱的「芝麻」近日在家中輕生，幸被他及時發現，送院脫險。根據其出示的診斷書，「芝麻」就醫時意識喪失、頸部損傷、雙側腕部損傷。目前「開盒」源頭尚未找到，他稱將協助女兒用法律維權。

相關新聞：駐京觀察：「開盒」黑產 引爆隱私危機

多次被陌生人滋擾

上海反虐貓義工遭「起底」後輕生。滄洲晚報

內地《南方都市報》報道，「芝麻」是上海一所培訓機構教師，1月4日，她在寵物交流群交流養寵經驗時，一大批不明人士突然湧入群，發送血腥暴力的虐貓視頻，包括對貓剝皮抽筋等，還把群名改成「虐貓樂子群」。「芝麻」向上海警方報案，警方以行政案件立案。

其後，有動物保護志願者告訴「芝麻」，她被「開盒」了。她的單位、學歷、職業履歷以及更多照片被陸續公佈在社交媒體，連其父母、外公外婆等家庭成員的身份證號碼、手機號和住址等也被公佈。很多陌生人添加「芝麻」微信騷擾，包括稱其「賣淫一晚1000元」，並將其照片P成遺照放在靈堂。「芝麻」再次報警處理。

4月17日，「芝麻」舉報江西贛州高校大一學生邱某某涉嫌侵犯公民個人信息，上海市公安局徐匯分局認為符合刑事立案條件，決定立案。邱某某其後被開除學籍。」

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service