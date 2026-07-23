瑞幸乳酸菌美式咖啡回歸 專配百億活菌飲筒熱爆全網

瑞幸咖啡近日重新推出「乳酸菌美式」飲品，專配一根透明白色膠飲筒，管內封存了百億益生菌顆粒，被內地年輕人爭相購買，邊喝咖啡，一邊補充益生菌，這種「茶飲+功能養生」的新玩法熱爆全網。

瑞幸咖啡7月13日與多鄰國聯名，重新推出「乳酸菌美式」咖啡，新品同時引入一款密封飲筒，意外引爆全網追棒。該支神奇飲管是「乳酸菌美式」專配，透明膠飲筒內，封存著含一百億個益生菌的乾燥菌粉，可以常溫保存。



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消費者在喝咖啡的過程中，飲筒內的活菌和乳酸菌風味粉，會慢慢融化釋放，乳酸菌的酸甜味與咖啡的醇苦混合，成為層次更高的風味。

這支「百億活菌飲筒」上架一天，在社交平台的話題瀏覽量已高達60萬。多間瑞幸門店更因而賣斷貨。22日，瑞幸發公告，新一批「百億活菌飲筒」預計24日起，陸續恢復供應。