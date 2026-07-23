東盟外長會︱日揆稱曾與王毅就兩國關係交流 外交部否認安排會晤

外長王毅今日（23日）缺席在菲律賓召開的東盟和中日韓（ASEAN+3）外長會議，改由副外長華春瑩出席，與日本外相茂木敏充及南韓外長趙顯舉行會議 。

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中方：衝突破壞全球安全與韌性

在本次會議中，王毅並未出席，改由外交部副部長華春瑩代為參加。華春瑩發言時表示，世界已進入新的動盪與變革期，中東衝突外溢，嚴重衝擊全球能源和糧食供應鏈，安全與韌性遭受破壞，維護和平穩定的需求變得更加迫切。

惟日本外相茂木敏充同日向媒體透露，與中國外長王毅接觸之際「就雙邊關係進行了交談」。茂木以這是外交上的交流為由，未透露詳情。但外交部發言人林劍指出，據他了解，王毅今次在馬尼拉期間，並沒有與日方會面的安排。

而更早前，茂木在會議開幕致辭時則強調：「日中韓與東協對地區乃至全球的和平與穩定，發揮著日益重要的作用。」其實自日本首相高市早苗發表涉台國會答辯以來，日中兩國政府間的官方對話幾乎處於中斷狀態。

「東協與日中韓」合作機制成立於1997年亞洲金融危機期間，旨在探討事務層面的區域合作。該機制最近一次首腦會議於去年10月在馬來西亞舉行。