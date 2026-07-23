廣東滴滴司機高速公路腎石痛 女博主乘客變司機送醫獲讚果斷︱有片

廣東有女網民搭乘網約車，在高速公路上突被司機要求幫忙駕駛一段路，經了解原來司機突發劇烈疼痛，女博主擔心司機安危，果斷接過軚盤開車，直接將司機送去醫院求診。

短片獲轉發逾11.7萬次

廣東女博主何詩敏，日前分享一段她搭網約車的短片，成為網上熱門話題。影片上架3日，已獲148.6萬點讚、6.4萬條留言、轉發11.7萬次。

7月14日，何詩敏由北京搭機回到廣州，乘網約車往順德，途中車輛駛至高速公路上時，司機突然將車駛入應急車道，詢問何詩敏能否駕駛，可否幫忙將車開下高速公路，她先離開。

後座的何詩敏觀察到司機似有身體不適，冷靜詢問司機，知是腹部劇痛，何詩敏於是直接接手駕駛，將司機送到就近醫院求診。

待司機情況穩定後，何詩敏將司機的證件、隨身物品交還對方，然後她才離開醫院。

何詩敏之後再拍片，指司機事後打電話給自她，表示已無大礙，「當滴滴司機問我能不能開高速，想著他也是別人的爸爸和兒子，萬幸最後是虛驚一場。」

網民指是教科書級助人

7月20日，滴滴官方帳號在「何詩敏」的視訊下留言，感謝她在司機師傅身體不適時伸出援手，希望她提供該筆訂單的資訊，主動聯絡她表達謝意，並希望找到身體不適的司機師傅，提供必要的幫助。

網約車司機的外甥事後也聯絡上何詩敏致謝，並指舅舅經檢查是因腎石發作，現在已無大礙。

大量網民在短片下留言，「整個事件冷靜正確的處理方法，就是女性的楷模」、「真的又善良又美又有智慧」、「教科書等級的順手幫忙，並清晰完整的說明經過」、「思維縝密，邏輯清楚，事後不慌不忙，以你為榜樣」、「看這個想去考駕照了」、「這姑娘行，不僅能接收問題還能肯定處理問題」、「小姐姐，冷靜處事，人間天使」。