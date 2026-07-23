日本涉華人交通事故5日第3宗 3歲中國童橫濱獨過馬路遭撞斃
更新時間：11:11 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:11 2026-07-23 HKT
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日本再有涉及中國公民的嚴重交通事故，1名在日居住的3歲男童，於日本神奈川縣橫濱市南區，獨自橫過馬路時被貨車撞死。
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綜合日媒報道，事發於7月19日下午6時左右，1名3歲中國男童，在橫濱市南區居所附近，獨自橫過馬路找對面的祖母時，被一輛貨車撞倒。
男童送院時已失去意識，抵達醫院後搶救無效不治。
警方以涉嫌過失駕駛致傷罪，當場逮捕涉事司機青山洋久（52歲）。青山洋久承認相關嫌疑，稱「沒有注意到小男孩突然衝到車前」。
此案已是日本5日內，第3宗涉及中國公民的交通意外，7月16日，北海道富良野市某鐵路道口，包括一名香港警察在內的5名中國遊客，自駕車輛與JR列車相撞，5人受傷送院。20日，富良野市兩輛轎車相撞事故，1名香港遊客死亡，5人受傷。
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