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山東女肚痛繼續揀衫半個鐘 試身室梳化留「金」後速逃︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-24 HKT

山東有時裝店近日遇上離譜客人，一名年輕女子與母親在店內揀衫期間肚痛，卻未前往洗手間，繼續試衫，離開後店主發現試身室傳出惡臭，地下及梳化竟然留下糞便，被網民斥之為「狗也幹不出的事」。店主公開事件後，反遭「屙屎女」威脅，要求刪去CCTV片。

威脅不刪片便「掃場」

山東菏澤有開時裝店的網民近日發帖，並公開一段CCTV影片，指控18日中午，有一對疑是母女的顧客入店內，年約20歲的女兒不斷挑選衣服，多次進入試身室試衫。

年輕女子試衫期間，不時用手按著腹部，眼神似有不適，但她並未即時離去找洗手間，而是繼續試衣服。

最後一次試衣時，逾20分鐘仍未出來，其母親也忍不住開聲詢問「好了嗎，還沒換好嘞，你換個衣服咋嫩難？」

年輕女則未有回應，稍後才換好衣服出來，未有購物，直接與母親離開。

店主因要招呼客人，未有多想，直至有其他顧客進入試身室，即投訴有惡臭，店主才發現試身室地下留下大便，梳化也被黃水糞水弄污。

店主表示，當時自己默默清理完污物後越想越生氣，哪怕對方當時打個招呼、事後簡單清理一下，自己都不會計較，可對方一聲不吭就想溜之大吉。

店主將事件公開後，涉事「屙屎女」非但未有道歉，還威脅店主如不把相關影片、帖文下架，就會去其店舖「掃場」。

網民紛紛指責「屙屎女」，「拉屎第一時間不是問廁所，而是就地想辦法解決」、「她不會問一下有沒有廁所嗎」、「真啥人都有，還說去砸人家店」、「狗也幹不出來的事」、「你猜她為啥戴口罩」、「這個世界我就差沒見過鬼了」。

 

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