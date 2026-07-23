中國觀察 ：內蒙赤峰祝聖禮 80後常彥峰成最年輕主教

天主教內蒙古赤峰教區昨日舉行祝聖典禮，常彥峰神父（見圖）接任主教。值得注意的是，常彥峰1984年4月出生、年僅42歲，是中國內地主教當中年紀最輕者，也是目前唯一的「80後」主教。

教宗良十四世就職後，延續已故教宗方濟各的對華路線。2024年，中梵把關於主教任命的臨時性協議再延長4年。自2018年達成協議以來，內地已產生了10多名主教或輔理主教。據梵蒂岡官網稱，教宗6月15日已任命常彥峰為赤峰教區主教。

赤峰教區位於內蒙古東部，是內蒙最大人口城市，有約400萬人。自前主教朱問漁於2006年去世後，主教職務懸空了20年。祝聖典禮昨在赤峰市紅山區天主教堂舉行，這座建於1930年代的主教座堂，現為內蒙古自治區文物保護單位。

據官方「中國天主教」網站報道，祝聖典禮由中國天主教愛國會副主席、呼和浩特教區孟青錄主教主禮，中國天主教主教團副主席、遼寧教區裴軍民主教，烏蘭察布教區姚順主教襄禮。中國天主教主教團秘書長楊宇宣讀批准書。神父、修女和教友等400人參加。

常彥峰1984年4月生於河北省承德，2000年至2006年在瀋陽天主教神學院攻讀神哲學，2010年晉鐸。2007年至2010年，曾赴韓國大田天主教大學深造，獲聖經神學碩士學位，現任赤峰市天主教愛國會主任。翻查資料，常彥峰成為內地主教當中年紀最輕者，第二年輕的是2019年獲祝聖的陝西漢中教區主教胥紅偉，1975年1月出生。

紀曉華