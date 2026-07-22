Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣西災後仍有毒蛇藏屋 捕蛇人：每天抓20條︱有片

即時中國
更新時間：20:40 2026-07-22 HKT
發佈時間：20:40 2026-07-22 HKT

「每天徒手抓20多條毒蛇！」廣西橫州洪水過後，仍有許多蛇藏身居民住所。近日，有捕蛇能手自發馳援廣西，稱每日能抓到多條眼鏡蛇，體型和毒性均較大，提醒市民注意安全。

內地傳媒引述來自福建漳州的黎明救援隊隊員陳培鑫表示，自己正在橫州雲表鎮幫忙清理蛇患，基本每天都能抓捕毒蛇20多條，大部分都是毒性較強的越南眼鏡蛇，身長1.5米，重量2斤以上。天氣放晴後蛇類躲藏在乾燥陰暗的地方，接下來他將繼續走訪排查。

相關新聞：廣西洪災︱女村民遭毒蛇咬死 祖傳蛇藥診所成熱搜

廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞
廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞
廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞
廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞
廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞
廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞
廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞
廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞

陳先生表示，近期抓到的眼鏡蛇與本土蛇類有很大差別，大概率是養殖場逃出來的蛇。前日上午他在一處民房內捕到多條眼鏡蛇，「蛇怕曬太陽，所以會躲到房子乾燥的地方，多是藏在雜物堆、木板、磚頭縫隙處」，他說，「建議民眾清淤時注意安全」。

受颱風「美莎克」影響，廣西橫州市本月6日遭遇暴雨，當地多家養蛇場被洪水沖毀，成千上萬條蛇逃出，包括眼鏡蛇、大王蛇和水律蛇等，引發社會關注。

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
00:51
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
8小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
01:12
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
8小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
荃灣「子彈仔」街童｜大鬧公園濕紙巾擲途人 警拘4男童涉普通襲擊
02:07
荃灣「子彈仔」街童｜大鬧公園濕紙巾擲途人 警拘4男童涉普通襲擊
突發
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
影視圈
5小時前
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
影視圈
7小時前