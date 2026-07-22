廣西災後仍有毒蛇藏屋 捕蛇人：每天抓20條︱有片

「每天徒手抓20多條毒蛇！」廣西橫州洪水過後，仍有許多蛇藏身居民住所。近日，有捕蛇能手自發馳援廣西，稱每日能抓到多條眼鏡蛇，體型和毒性均較大，提醒市民注意安全。

內地傳媒引述來自福建漳州的黎明救援隊隊員陳培鑫表示，自己正在橫州雲表鎮幫忙清理蛇患，基本每天都能抓捕毒蛇20多條，大部分都是毒性較強的越南眼鏡蛇，身長1.5米，重量2斤以上。天氣放晴後蛇類躲藏在乾燥陰暗的地方，接下來他將繼續走訪排查。

相關新聞：廣西洪災︱女村民遭毒蛇咬死 祖傳蛇藥診所成熱搜

廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞

廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞

廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞

廣西災後仍有毒蛇藏屋。紅星新聞

陳先生表示，近期抓到的眼鏡蛇與本土蛇類有很大差別，大概率是養殖場逃出來的蛇。前日上午他在一處民房內捕到多條眼鏡蛇，「蛇怕曬太陽，所以會躲到房子乾燥的地方，多是藏在雜物堆、木板、磚頭縫隙處」，他說，「建議民眾清淤時注意安全」。

受颱風「美莎克」影響，廣西橫州市本月6日遭遇暴雨，當地多家養蛇場被洪水沖毀，成千上萬條蛇逃出，包括眼鏡蛇、大王蛇和水律蛇等，引發社會關注。