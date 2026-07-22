非法買酒惹禍？多名中國公民在沙特被捕 中使館提醒遵守法律法規

據中國駐沙特大使館微信公眾號22日發布通告，近期，發生數宗中國公民因違反沙特相關法律法規，被沙特有關部門拘捕、判刑或驅逐出境的案件。中國駐沙特使館提醒在沙中國公民自覺遵守當地法律法規，尊重當地宗教信仰和社會習俗，切勿以身試法。

中使館未透露有關中國公民被捕的原因，但通告特別提醒，沙特雖已面向部分人群開放合法購酒渠道，但非法購買、運輸、儲存、製造、銷售酒類等仍屬犯罪行為。希望中國公民不要通過任何非法渠道購買、運輸、儲存或飲用酒類，不要參與酒類非法交易。

通告又稱，當前地區緊張局勢再度升級。希望中國公民切勿拍攝、存儲或發布任何與沙政府和軍事單位、外國使領館、軍事活動等相關的照片視頻，不要散布未經官方證實的信息。

此外，沙方近日出台法規，持續加大對簽證逾期滯留、非法務工和非法出入境等違規行為的整治力度。中使館希望中國公民不要輕信各類「飛簽」「簽證洗白」「簽證寬限期」等宣傳，各用工企業務必關注員工居留狀態和簽證類別，不要非法用工。

通告還提到，根據沙特有關法律，非穆斯林禁止進入麥加。中使館提醒中國公民應當尊重當地宗教信仰和社會習俗，注意相關言行和生活飲食著裝。