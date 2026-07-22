偷衫大盜︱廣州男運動店試身室剪牌 狂偷近1100件終落網

不少服裝店都向客人購買前提供試衣服務，確保合身或者喜歡。但這個服務竟被不法分子利用作為盜竊的「掩護工具」。廣州黃埔警方周三（22日）通報，近日成功偵破一宗持續盜竊運動品牌服裝案，拘捕一名流竄廣州多區作案的男子。讓人驚訝的事，警方在其住所起出全新衣服達1,089件，涉案金額逾24萬元（人民幣‧下同）。

涉款逾¥24萬

男子先後從運動服裝店偷竊最少近1100件衣飾。微博@南方日報

警方在疑犯住所搜出過千件同一品牌的衣飾。微博@南方日報

廣州警方透露，黃埔區某大型運動品牌專門店早前報警，指店內隱蔽角落發現被蓄意剪斷並丟棄的防盜晶片，盤點時亦頻頻出現貨物短缺。警方翻看閉路電視，鎖定一名頻繁出入試衣身室且行為可疑的胡性男子。



警方後來找到胡男，對方初時僅承認個別案件，又辯稱偷來的衣物「已經全部扔掉」。警方後來到其住所搜查，屋內竟有過千件同一運動品牌的全新衣物。

大部份未摘吊牌

經過盤點，現場共有該品牌上衣、褲子及配件共計1,089件，涉案總金額高達24.3萬餘元人民幣。贓物絕大多數標籤完好、吊牌未摘，僅有極少數衣物有被暴力拆剪的痕跡。



胡男後來承認自己曾到廣州多個行政區、利用試身室避開防盜系統作盜竊，過去已將部分贓物透過二手交易平台售出牟利。目前，胡男已被黃埔警方刑事拘留。