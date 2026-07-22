Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

偷衫大盜︱廣州男運動店試身室剪牌 狂偷近1100件終落網

即時中國
更新時間：17:12 2026-07-22 HKT
發佈時間：17:12 2026-07-22 HKT

不少服裝店都向客人購買前提供試衣服務，確保合身或者喜歡。但這個服務竟被不法分子利用作為盜竊的「掩護工具」。廣州黃埔警方周三（22日）通報，近日成功偵破一宗持續盜竊運動品牌服裝案，拘捕一名流竄廣州多區作案的男子。讓人驚訝的事，警方在其住所起出全新衣服達1,089件，涉案金額逾24萬元（人民幣‧下同）。

涉款逾¥24萬

男子先後從運動服裝店偷竊最少近1100件衣飾。微博@南方日報
男子先後從運動服裝店偷竊最少近1100件衣飾。微博@南方日報
警方在疑犯住所搜出過千件同一品牌的衣飾。微博@南方日報
警方在疑犯住所搜出過千件同一品牌的衣飾。微博@南方日報

廣州警方透露，黃埔區某大型運動品牌專門店早前報警，指店內隱蔽角落發現被蓄意剪斷並丟棄的防盜晶片，盤點時亦頻頻出現貨物短缺。警方翻看閉路電視，鎖定一名頻繁出入試衣身室且行為可疑的胡性男子。

警方後來找到胡男，對方初時僅承認個別案件，又辯稱偷來的衣物「已經全部扔掉」。警方後來到其住所搜查，屋內竟有過千件同一運動品牌的全新衣物。

大部份未摘吊牌

經過盤點，現場共有該品牌上衣、褲子及配件共計1,089件，涉案總金額高達24.3萬餘元人民幣。贓物絕大多數標籤完好、吊牌未摘，僅有極少數衣物有被暴力拆剪的痕跡。

胡男後來承認自己曾到廣州多個行政區、利用試身室避開防盜系統作盜竊，過去已將部分贓物透過二手交易平台售出牟利。目前，胡男已被黃埔警方刑事拘留。

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
00:51
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
4小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
01:12
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
5小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
2026-07-21 17:04 HKT
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
4小時前
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
10小時前
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
影視圈
5小時前