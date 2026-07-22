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長沙大四女生考試差發脾氣 屋苑高空擲物半小時

即時中國
更新時間：18:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-22 HKT

湖南有大四女學生，因考試失利，在屋苑高層接連將瓷磚、花瓶等硬物掟落街，情況持續半小時，引起屋苑居民及路人恐慌。警方指，事件中無人受傷，已將疑犯送醫治療。

據內媒報道，事發7月20日下午，湖南長沙雨花區新建西路一屋苑，目擊者指，當時是傍晚6時許的下班繁忙時間，她路經上址時，發現有人從樓宇高層一單位的兩個窗口，不停投擲東西落樓。

目擊者指，屋苑鄰近醫院，現場除居民外，也有其他前來求醫的民眾經過。而被投擲的東西，包括花瓶、磁磚，情況持續約半小時。

當地街道辦、屋苑保安及轄區民警指，涉嫌投擲物品的，是當地一名約20歲大四護理專業女學生，目前正在屋苑隔壁某醫院實習。事發當天，女生疑因考試失利，情緒失控，在出租屋內窗口向外拋擲物品。涉案女子已被送醫治療，事件中無人受傷。

 

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