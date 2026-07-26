奇案解密︱佛山美女銷售拒愛遭淋鏹捅數十刀 廣東中年癡漢伏法︱有片

2023年，廣東佛山有瓷磚店女銷售，因為接了一張拼車單，被一名中佬纏上追求滋擾，癡漢最後更因得不到便毀滅，到女方公司潑鏹水用刀斬，女銷售身中數十刀，昏迷一個月，變成重傷二級和毀容，失去自理能力。行凶的魔鬼癡漢近日被執行死刑。

接拼車單遭惡魔纏上

廣西女子小蘭在佛山一間瓷磚店任銷售員，2022年她和親屬從老家駕車回佛山，中間接了「順風車」的單，接載了不認識的韋東傳，結果摧毀了小蘭的一生。

韋東傳得知樣貌娟好的小蘭仍然單身，即展開熱烈追求，但小蘭一直明確拒愛，也沒有與韋東傳有任何經濟瓜葛。



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韋東傳並未收手，對小蘭繼續死纏爛打，後期更變本加厲跟蹤滋擾。不堪其煩的小蘭被逼多次報警求助。

2023年2月15日，韋東傳再次到小蘭在佛山市南莊鎮的公司求愛，當時31歲的小蘭於是再次報警，警方到場後，41歲的韋東傳表示配合，停止騷擾小蘭。

劈破玻璃門向「女神」補刀

不過，警方離開後，韋東傳繼續在現場逗留，至同日16時許，韋東傳突然闖入小蘭工作的一樓展銷廳，持尖刀向小蘭施襲，在小蘭臉上、腹部等刺了數十刀。

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現場影片可見，小蘭遇襲後，多名男同事紛紛持垃圾桶、易拉架等作武器，圍攻持刀的韋東傳，阻止他繼續傷害小蘭，一度將其擊退。

韋東傳並未罷手，旋又取出一瓶硫酸，潑向受傷倒地的小蘭，致其臉、手、胸口大面積灼傷。

韋東傳再被現場職員合力趕出展銷廳，並關上玻璃門，阻止其進入。韋東傳轉到附近食店取走兩把菜刀，折返展銷廳，用雙刀砍破玻璃門進入，突破磁磚店人員阻擋，再向小蘭身上補刀，直至持防暴叉的保安趕至，才將其制服。



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腐液毀雙手活動能力

身受重傷的小蘭在醫院昏迷一個月才甦醒，耗費過百萬醫療費。

傷癒後，小蘭被評定是重傷二級，毀容、視力受損外，雙手因遭硫酸嚴重腐蝕，筋肉血管受損，「很僵硬，就像煮熟的雞爪一樣，無法伸直，也無法握拳」，生活不能自理，與母親相依為命。

近日，小蘭接到佛山中院通知，韋東傳已被執行死刑。小蘭指她「全身都是傷，現在就剩半條命了」，韋東傳伏法，是其罪有應得，自己只希望能通過手術令雙手回復活動能力，可以應付生活，但費用高昂，無力承擔。