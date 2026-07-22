羅湖口岸移除高密度廣告 上新APEC標語

為迎接APEC會議，深圳各口岸近期大變身。羅湖口岸移除多處口腔、水療等高密度廣告，上新APEC主題標語，同時改善周邊交通環境。羅湖、福田口岸設立入境服務中心，提供跨境諮詢服務；深圳灣口岸增設候車廣場、休息空間等。

改善周邊交通 設入境服務中心

廣東「南都N視頻」記者在羅湖口岸走訪時看到，此前張貼在口岸1號門外區域柱子上的眼科、口腔廣告已被移走，部分柱子張貼上了公益廣告。旅客袁先生稱，巨大的客流讓1號門外區域成為「黃金廣告位」，如今移除後視覺觀感好了很多。取而代之，口岸上新了APEC主題標識，如「APEC中國年 深圳進行時」「共赴深圳之約 共創美好亞太」「當好東道主 喜迎APEC」等。



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羅湖口岸周邊路口的交通秩序亦改善明顯，之前常有車輛佔道停車、司機下車招攬乘客、亂停電動自行車和共享單車情況，如今已鮮見。羅湖口岸、福田口岸都已設立入境服務中心，工作人員可為入境人士提供多元化服務，協助他們解決各類跨境問題。

此外，今年6月8日起，深圳灣口岸兩座新建的智能公共衛生間投入使用，口岸亦新增了市民候車廣場和休憩空間，提升服務功能。