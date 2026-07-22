Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賣樓勁蝕？︱單位假天花藏死雞報復 前業主賠禮道歉

即時中國
更新時間：20:24 2026-07-22 HKT
發佈時間：20:24 2026-07-22 HKT

安徽合肥楊小姐日前購入二手房，不料收房後驚見天花板、吊燈等處藏有多隻腐爛死雞，滲出暗紅色血水。她指是前業主因不滿賣房價格，刻意報復，警方介入處理。今日（22日）楊小姐發文稱，前業主已向其賠禮道歉並賠償損失。

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

綜合內媒報道，楊小姐本月初拿到鑰匙進屋後，一股刺鼻的腐臭味撲面而來。她連續多天開窗通風，臭味始終不散，客廳吊頂縫隙還不斷滲出暗紅色血水，屋內蒼蠅亂飛。楊女士撬開吊頂夾層，竟發現裏面塞滿腐爛發臭的死雞，隨後她排查全屋，發現吊燈、床墊底部、櫥櫃夾縫內全藏有死雞。

楊女士隨即報警後，民警到場後多次電聯原房主核實，但對方始終拒接來電，上門也閉門不見，全盤否認。民警判定該行為屬於民事侵權，建議楊女士整理證據經民事訴訟維權。

據楊小姐介紹，這套房子是她5月11日通過中介購買的，買賣契約明訂屋內家電全數隨屋交付。但前業主事後認為房子賣得太便宜，竟私自拆走所有家電，直到楊小姐拒絕交屋、中介出面協調後，才將家電歸還，但過程中態度相當惡劣，抱怨不斷。

今日楊小姐在社交平台發文，稱經公安機關調查調解處理，前業主已向其賠禮道歉，並賠償相關損失。現階段雙方糾紛已妥善處理，事件圓滿解決，後續不再針對此事作出回覆。

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
00:51
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
8小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
01:12
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
8小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
荃灣「子彈仔」街童｜大鬧公園濕紙巾擲途人 警拘4男童涉普通襲擊
02:07
荃灣「子彈仔」街童｜大鬧公園濕紙巾擲途人 警拘4男童涉普通襲擊
突發
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
影視圈
5小時前
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
影視圈
7小時前