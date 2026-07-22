賣樓勁蝕？︱單位假天花藏死雞報復 前業主賠禮道歉

安徽合肥楊小姐日前購入二手房，不料收房後驚見天花板、吊燈等處藏有多隻腐爛死雞，滲出暗紅色血水。她指是前業主因不滿賣房價格，刻意報復，警方介入處理。今日（22日）楊小姐發文稱，前業主已向其賠禮道歉並賠償損失。

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

綜合內媒報道，楊小姐本月初拿到鑰匙進屋後，一股刺鼻的腐臭味撲面而來。她連續多天開窗通風，臭味始終不散，客廳吊頂縫隙還不斷滲出暗紅色血水，屋內蒼蠅亂飛。楊女士撬開吊頂夾層，竟發現裏面塞滿腐爛發臭的死雞，隨後她排查全屋，發現吊燈、床墊底部、櫥櫃夾縫內全藏有死雞。



楊女士隨即報警後，民警到場後多次電聯原房主核實，但對方始終拒接來電，上門也閉門不見，全盤否認。民警判定該行為屬於民事侵權，建議楊女士整理證據經民事訴訟維權。



據楊小姐介紹，這套房子是她5月11日通過中介購買的，買賣契約明訂屋內家電全數隨屋交付。但前業主事後認為房子賣得太便宜，竟私自拆走所有家電，直到楊小姐拒絕交屋、中介出面協調後，才將家電歸還，但過程中態度相當惡劣，抱怨不斷。



今日楊小姐在社交平台發文，稱經公安機關調查調解處理，前業主已向其賠禮道歉，並賠償相關損失。現階段雙方糾紛已妥善處理，事件圓滿解決，後續不再針對此事作出回覆。