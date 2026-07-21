賣樓勁蝕？︱二手單位屍臭瀰漫滲血水 前業主疑為報復假天花藏死雞

安徽合肥市民楊小姐日前購入二手房，榮升業主當然高興，但收樓後發現屋內瀰漫屍臭，假天花滲出暗紅色血水。經查，竟然在假天花、吊燈、櫥櫃等暗處發現多隻腐爛的死雞。她懷疑是前業主因不滿賣房價格，刻意報復，警方已介入處理。



綜合內媒報道，楊女士本月初拿到鑰匙進屋後，一股刺鼻的腐臭味撲面而來。她連續多天開窗通風，臭味始終不散，客廳假天花縫隙還不斷滲出暗紅色血水，屋內蒼蠅亂飛。楊女士撬開假天花層板，竟發現裏面塞滿腐爛發臭的死雞，隨後她排查全屋，發現吊燈、床墊底部、櫥櫃夾縫內全藏有死雞。

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

屍臭味久久不散

楊女士報警後，到場民警多次致電原業主核實，但對方始終拒接來電，找上門也閉門不見。民警判定該行為屬於民事侵權，建議楊女士整理證據經民事訴訟維權。



據楊女士介紹，這套房子是她5月11日通過中介購買，買賣契約明訂屋內家電全數隨屋交付。但前業主事後認為房子賣得太便宜，竟私自拆走所有家電，直到楊小姐拒絕完成交屋、中介出面協調後，才將家電歸還，過程中前業主態度相當惡劣，抱怨不斷，今次死雞疑為前業主為「報復」放置。