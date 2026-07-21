Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賣樓勁蝕？︱二手單位屍臭瀰漫滲血水 前業主疑為報復假天花藏死雞

即時中國
更新時間：22:10 2026-07-21 HKT
發佈時間：22:10 2026-07-21 HKT

安徽合肥市民楊小姐日前購入二手房，榮升業主當然高興，但收樓後發現屋內瀰漫屍臭，假天花滲出暗紅色血水。經查，竟然在假天花、吊燈、櫥櫃等暗處發現多隻腐爛的死雞。她懷疑是前業主因不滿賣房價格，刻意報復，警方已介入處理。

綜合內媒報道，楊女士本月初拿到鑰匙進屋後，一股刺鼻的腐臭味撲面而來。她連續多天開窗通風，臭味始終不散，客廳假天花縫隙還不斷滲出暗紅色血水，屋內蒼蠅亂飛。楊女士撬開假天花層板，竟發現裏面塞滿腐爛發臭的死雞，隨後她排查全屋，發現吊燈、床墊底部、櫥櫃夾縫內全藏有死雞。

前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報
前業主疑賣虧報復藏死雞，屋內屍臭瀰漫滲血水。大河報

屍臭味久久不散

楊女士報警後，到場民警多次致電原業主核實，但對方始終拒接來電，找上門也閉門不見。民警判定該行為屬於民事侵權，建議楊女士整理證據經民事訴訟維權。

據楊女士介紹，這套房子是她5月11日通過中介購買，買賣契約明訂屋內家電全數隨屋交付。但前業主事後認為房子賣得太便宜，竟私自拆走所有家電，直到楊小姐拒絕完成交屋、中介出面協調後，才將家電歸還，過程中前業主態度相當惡劣，抱怨不斷，今次死雞疑為前業主為「報復」放置。

最Hit
再有港人在日本自駕出車禍。NyanropS@X
00:38
北海道富良野兩車迎頭相撞致1死5傷 消息：死者為53歲港婦
即時國際
5小時前
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
影視圈
5小時前
謝賢離世家人低調「院出」火化 霆鋒急返港送別 遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
01:10
謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
醫生教室
11小時前
1億六合彩︱暑期金多寶攪珠結果出爐 即睇億元幸運兒係咪你！
00:27
1億六合彩︱暑期金多寶攪珠結果出爐 即睇億元幸運兒係咪你！
社會
1小時前
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
10:42
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
影視圈
4小時前
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
商業創科
5小時前
謝賢離世丨胡楓抱恙拒談故友 《四個小生》因四哥摑曾江變熱話 曾約定到對方靈前留一吻
謝賢離世丨胡楓抱恙拒談故友 《四個小生》因四哥摑曾江變熱話 曾約定到對方靈前留一吻
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
01:28
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
社會
10小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
5小時前